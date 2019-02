Avis de mise en vente publique (CICR)

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE (CICR)

Mission de Conakry

Coléah Lanséboundji, Route du Niger, Commune Matam

BP 3204/ Tél. : +224 628 40 80 53, 628 35 13 61

AVIS DE MISE EN VENTE PUBLIQUE

Le Comité international de la Croix Rouge (CICR), organisation impartiale, neutre et indépendante, a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des personnes lors de conflit armé, de violence interne etc. et de leur porter assistance. Le CICR s'efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit international humanitaire et des principes humanitaires universels.

Le Comité international de la Croix-Rouge en république de Guinée, met en vente sept (07)Toyota Land

Cruiser dont les spécifications sont les suivantes :

N° Véhicule Code Plaque immatriculation Marque Modèle Nom Numéro Châssis Total KM Date Achat 1 15936 CICR-OI-5 TOYOTA HZJ76L-RKMRS LANDCRUISER JTEEB71J-007028822 65605 15.04.2015 2 15937 CICR-OI-3 TOYOTA HZJ76L-RKMRS LANDCRUISER JTEEB71J-207028823 64859 15.04.2015 3 15938 CICR-OI-7 TOYOTA HZJ76L-RKMRS LANDCRUISER JTEEB71J-807028826 65896 15.04.2015 4 15939 CICR-OI-11 TOYOTA HZJ76L-RKMRS LANDCRUISER JTEEB71J-307028846 80559 15.04.2015 5 15957 CICR-OI-8 TOYOTA HZJ78L-RJMRS LANDCRUISER JTERB71J-500080974 61813 15.04.2015 6 15958 CICR-OI-9 TOYOTA HZJ78L-RJMRS LANDCRUISER JTERB71J-000080977 58225 15.04.2015 7 15975 CICR-OI-10 TOYOTA HZJ79L-TJMRS LANDCRUISER JTELB71J-504309670 38470 12.06.2015

Les véhicules concernés sont exposés dans le parc CICR sis au quartier Coléah Lanséboundji-Conakry et pourront être visités du 18/02/2019 au 28/02/2019 de 08h30 à 15h00.

Conditions de vente

1- ) Selon les règlements en vigueur, la vente est une vente au plus offrant.

2- ) les véhicules sont vendus dans l'état où ils se trouvent et là où ils se trouvent sans aucune garantie.

3-) les personnes intéressées pourront soumissionner pour un ou plusieurs véhicules, dans chaque offre, le soumissionnaire devra préciser: Nom, Adresse, Téléphone, le prix offert en Franc Guinéen, la marque ainsi que le code du véhicule.

3- ) Les conditions d'adjudication sont :

· Vente en l'état au plus offrant par rapport au prix proposé.

· Payement au comptant soit en espèces, soit par chèque certifié ou par virement bancaire

· Acquittement des taxes et droits de douanes (certificat de cession, reçus de trésor et certificat de mise en circulation).

Par conséquent, nous vous saurons gré de bien vouloir déposer vos propositions dans l’urne se trouvant au bureau Logistique dûment complétées, sous plis fermé et adressées à l’Administrateur du CICRau plus tard le 28/02/ 2019 à 15 hH00 avec la mention : « OFFRE VEHICULE». Aucune offre ne sera acceptée après ce délai.

L'ouverture des plis se fera le 01/03/2019, les soumissionnaires gagnants seront contactés par le CICR.

4- ) Il sera accordé aux soumissionnaires retenus un délai de 05 jours ouvrables pour régler toutes les formalités (du 06 au 12/03/ 2019)et enlever les véhicules (du 13 au 15/03/2019).

NB : le CICR se réserve le droit de refuser toute offre dont le montant est inférieur à la valeur estimée du véhicule.