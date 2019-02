Le camp de Cellou recadre Dr Faya :"Lorsqu’Alpha est arrivé au Pouvoir…"

CONAKRY-Le départ de Dr Faya Milimouno va-t-il fragiliser l’opposition républicaine ? Si l’on en croit à Aliou Condé, secrétaire général de l’UFDG, la réponse est non. Alors que le leader du Bloc Libéral reproche à ses anciens partenaires d’accompagner le pouvoir d’Alpha Condé dans la violation des lois du pays, le principal parti d’opposition soutient que Dr Milimouno a tort. Proche de Cellou Dalein Diallo, l’honorable Aliou Condé prévient dans le combat politique, il faut savoir ce qu’on veut.

« Le départ de monsieur Faya Milimouno ne surprend pas, il n’a fait qu’acter ce qu’on savait puisque depuis deux mois au moins, il ne travaille pas avec l’opposition républicaine. Mais sur monsieur Faya à chaque fois que nous avons une divergence, il s’en va. Dans une organisation, personne n’est obligée de respecter le point de vue de l’autre, je crois que d’ailleurs c’est cette maxime qu’il applique. Il a sa lecture de la situation politique du pays, nous avons la nôtre », a martelé le secrétaire général de l’UFDG.

Faya Milimouno, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2015 a tourné le dos à l’opposition républicaine, dirigée par Cellou Dalein Diallo. Accusant ses anciens partenaires d’accompagner le pouvoir d’Alpha Condé dans la violation des lois du pays, l’opposant annonce désormais qu’il va piloter une coalition politique qui prône la rupture. Pour l'entourage de Cellou Dalein Diallo, ces accusation du leader du BL ne tient pas la route. Aliou Condé renvoie Dr Milimouno à la réalité.

« Est-ce que c’est l’opposition qui fixe les dates des élections ? Est-ce que c’est l’opposition qui les organise ? Il y a une situation de faite qui est là. Tous les leviers du pouvoir sont dans les mains de l’administration. Depuis combien d’années on s’est battu pour avoir ces élections locales ? Avant ces élections locales tous les pouvoirs au niveau local étaient de l’obédience du RPG. Il faut savoir qu’est-ce qu’on veut. Soit on accepte ces désidératas pour aller aux élections ou bien nous laissons tous les leviers de commandes dans les mains du Pouvoir. Lorsqu’Alpha Condé est arrivé au Pouvoir, ses premières décisions étaient de destituer tous les mairies qui ne l’avaient pas accompagné. Il a commencé par Kaloum, Dixinn, Ratoma ensuite Matoto a suivi et d’autres à l’intérieur du pays. Tous les chefs de quartier à Conakry qui n’étaient pas avec le pouvoir ont été destitués. Ces huit années passées, tout le système est dans les mains du pouvoir : ils ont l’exécutif, la décentralisation, le judiciaire et toute les institutions. Monsieur Faya Milimouno doit savoir qu’est-ce qu’on veut », observe l’honorable Aliou Condé.

Les raisons profondes du divorce…

Face à un pouvoir qui ne respecte pas les règles du jeu dit-il « si vous croisez les bras, dites-vous que vous êtes toujours à la case de départ. Je crois qu’il faut aller au combat à armes inégales puisque le pouvoir a une longueur d’avance, vous vous battez pour arracher quelque chose et le garder. C’est là où il y a la différence d’approche. Nous allons au combat pour gagner quelque chose qu’on ne lâchera pas et on continue la lutte. Or, pour Faya, il faut s’assoir et recommencer à zéro. Après avoir fait tant de sacrifices en vies humaines, en biens matériels détruits, des gens handicapés, certains emprisonnés. S’il faut jeter tout ça par la fenêtre, je crois que ça ne sert à rien d’aller au combat. En ce moment, on laisse le pouvoir gouverner tranquillement. Voilà les raisons du divorce. Nous sommes dans un combat, nous savons où se trouvent nos intérêts. Il faut toujours peser le pour et le contre, voir les avantages et les inconvénients avant de prendre n’importe quelle décision que vous prenez dans la vie. Est-ce que nous allons laisser tous les leviers de commandes dans les mains du Pouvoir et dire que nous allons le combattre ? Ce sont des questions qu’il faut se poser et voir comment les résoudre. Nous ne nous laisserons pas influencer par qui que ce soit », a tranché Aliou Condé.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112