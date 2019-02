Consommation de la Chicha en Guinée : le gouvernement prend des mesures...

CONAKRY-Les autorités guinéennes veulent réglementer la commercialisation de la Chicha, dont la consommation est de plus en plus répandue dans les restaurants, Motels et autres lieux de distractions. La chicha est perçu comme un facteur encourageant la dépravation des mœurs et d’aliénation notamment de la couche juvénile.

Dans le cadre du respect de la réglementation et de la protection des consommateurs, le Ministère du Commerce vient d’informer les opérateurs concernés, de la signature de l’arrêté N°266/MC/CAB/SGG/2019 fixant les conditions de commercialisation et d’utilisation de la CHICHA en République de Guinée.

La « chicha », un tabac fumé avec une grande pipe à eau. Elle dégage deux fois plus de particules fines qu'une cigarette. Le Rwanda et la Tanzanie ont interdit la consommation de cette substance considérée comme « toxique ».

Les nouvelles dispositions de cet arrêté du ministère du commerce définissent les règles à respecter pour l’importation, la distribution et les conditions requises pour l’exploitation des locaux de consommation et ce, en relation avec le Secrétariat Général à la Présidence de la République chargé des Services Spéciaux, de la lutte Anti-drogue et du Crime Organisé, précise une note du ministre Boubacar Barry.

Les opérateurs intervenant dans cette activité sont invités à prendre contact avec la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC). Un délai de 45 jours leur est accordé pour se mettre en règle. Passé ce délai, le Ministère du Commerce se réserve le droit de prendre des mesures adéquates allant de la suspension de l’importation à la fermeture de tout local de consommation.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114