Un tag raciste et antisémite contre Mbappé

Le nom du joueur du PSG apparaît dans une inscription haineuse dans une rame du RER.

«Mbappé: enc... de nègre enjuivé»: telle est la teneur d'une inscription haineuse et raciste que les habitués d'une ligne RER de la région parisienne ont pu découvrir dans une rame.

Le message, qui est accompagné d'une croix celtique (un symbole de l'extrême droite), a été dénoncé sur les réseaux sociaux par Yohann Roszéwitch, ancien président de l'association SOS Homophobie, crée évidemment une vague d'indignation. «Quand l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme s'affichent désormais de manière complètement décomplexée!», déplore Roszéwitch dans son tweet.

Selon le média luxembourgeois «L'Essentiel» et plusieurs autres sites français, la SNCF a indiqué qu'elle avait l'intention de porter plainte. Elle va mandater une enquête pour déterminer la date du vandalisme et, si possible, qui en sont les auteurs. Pour cela, il lui faudra retrouver le wagon vandalisé - afin aussi de pouvoir effacer l'inscription.

Les autorités françaises prennent cette affaire au sérieux, puisque des investigations seront lancées par une délégation interministérielle.

20minutes