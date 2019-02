Des élus du RPG accusent Bantama Sow : « Il nous a arrêtés et effrayés…»

MAMOU-Le ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, Sanoussy Bantama Sow est au cœur d’une polémique depuis l’installation du conseil communal rural de Ourékaba. Des conseillers du RPG arc en ciel accusent l’actuel ministre des Sports de les avoir placé en garde a vue pendant l'élection du maire de la commune rurale de Oure Kaba ce lundi. Ces conseillers du parti au pouvoir voulaient présenter leur candidature au poste de maire. Toute chose qui a irrité le ministre Sow qui les a mis à l’écart.

Leur témoignage enfonce le ministre Bantama Sow qui n’a pas trouvé mieux que de faire remplacer ces conseillers par des personnes de confiance non élues. Au nombre de cinq, ces élus voulaient défier El Ousmane Barry, le nouveau maire élu. Karamoko Alseny, président du district de Diandian , conseiller du RPG arc en ciel est l'une des victimes. Il charge le ministre Sanoussy Bantama Sow dans ce témoignage.

« On a rien fait de mal. On a juste manifesté notre volonté de se présenter comme candidat au poste de maire. Ils ont dit que nous, nous ne pouvons pas l'être. Il y avait Aly Mansare, Fode Lamine, Seny Mansare, maire Lamine et moi même. On est tous sur la liste du RPG arc en ciel. Ils nous ont arrêtés tous. Car ce sont ceux là qui étaient derrière moi. Le Dimanche on nous a arrêté chez le préfet de Mamou, le ministre Bantama Sow est venu là-bas. Il nous a effrayé. Il nous a laissé avec les policiers. C'est à 16h qu'on nous avait libérés. Le lundi matin à 7 heures, ils nous ont arrêtés encore. Ils nous ont amené au crédit rurale où on était jusqu'à la fin du vote. Après ils nous ont dit de rentrer. Ils ont pris des gens qui ne sont pas sur la liste et les ont mis dedans. On a rien fait. On voulait présenter un candidat c'est tout. Et nous, c'est nos districts qui ont favorisé le RPG ici. Mon district est 100% RPG. Maire Lamine et même les autres. On avait eu tous 100%. Nous qui avons donné la victoire au parti, nous sommes arrêtés aujourd'hui. Par exemple à Bantamaya, là où le ministre Bantama Sow est né, personne n'a voté pour Saikou Bantamaya », a-t-il révélé.

Au terme de cette élection contestée, le candidat du RPG a été porté à la tête de la mairie alors qu’il était à score égal avec son rival venu de l’opposition. L'UFDG à travers son bureau fédéral basé à Mamou, n'a pas reconnu cette élection et compte se plaindre au tribunal de première instance de Mamou dans les jours à venir.

Habib Samake

Correspondant régional d'africaguinee.com à Mamou

Contact : (00224)623 093 998