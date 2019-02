Baydi Aribot tranche : "mon avenir au sein de l’UFR… "

CONAKRY-Alors que la polémique enfle quant à son avenir au sein de l’union des forces républicaines, Baydi Aribot vient de trancher. L’ancien député uninominal de Kaloum qui s’est confié à notre rédaction dans une interview exclusive, a réitéré son appartenance à l’UFR.

« Est-ce que dans un parti politique, il doit y avoir un débat à sens unique ? Non je ne le pense pas. Il doit y avoir des courants de pensées et de positions dans les partis politiques. C’est ça aussi la démocratie et le libre arbitre. Un parti politique n’est pas une secte ou une société privée à responsabilité limitée. Et à l’UFR c’est ce qui prévaut », a déclaré M. Aribot.

Sidya Touré le leader du parti qui s’était rapproché d’Alpha Condé en 2015 a fini par rompre son "mariage" avec le RPG dans le but de préparer les législatives. Ce départ du haut représentant avait laissé penser à certains que l’ancien député de Kaloum allait suivre le pas. Rien n’y fit. Aujourd’hui réitère son appartenance à l’UFR.

« Certes mon statut de vice-gouverneur de la Banque Centrale ne me permet pas de descendre dans les débats politiques politiciens, mais je garde jusqu’à nouvel ordre mon appartenance à l’UFR. Et mieux j’ai mon opinion à dire sur la vie de mon parti et sur les positions que le pari peut prendre. Même si on ne met pas la contradiction en public, mais le débat est à cours légal à l’intérieur des instances du parti » a-t-il tranché.

