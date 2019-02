Aéroport de Conakry : risque de perturbations du trafic?

CONAKRY-Le trafic aérien risque-t-il de connaitre des perturbations à l’aéroport international Conakry Gbessia ? Rien n’est moins sûr ! Les travailleurs du service météo de l’aéroport de Conakry ont débrayé ce mardi 12 février 2019. Ils ont momentanément arrêté la couverture aérienne de l’aéroport, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, la fourniture des services météorologiques a été arrêtée depuis 11 heures. Ce qui risque d’avoir de graves conséquences. Car selon un spécialiste, aucun avion ne peut décoller ni atterrir sans les données météorologiques. La navigation maritime peut également être impactée par ce déficit.

Une réunion de crise a débuté avec les directeurs de tous les services concernés, a-t-on appris. Les raisons de ce débrayage sont dues au « refus » de l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs malgré le boom des recettes aéroportuaires, nous a confié un des travailleurs ayant requis l’anonymat.

Les travailleurs dénoncent également le détournement de leurs primes. Une réunion se tient à l’agence de la navigation aérienne pour essayer de trouver une solution.

Interrogé un responsable du ministère des Transport a minimisé ce débrayage, expliquant que c’est une histoire de primes qui serait à l’origine. Il a assuré que tout est rentré dans l’ordre.

« Il y a eu une interruption de quelques heures juste le temps de distribuer des primes. Après tout est entrée en ordre. Ça n’a eu aucun impact sur l’arrivée ou le départ des avions. On fournit des informations entre des heures. Il y a des périodes entre midi-15h et 15h-18h, on fournit les formations pour des raisons mondiales. Ceux qui étaient au niveau de l’observation sont venus au niveau du bloc technique parce qu’ils ont une prime à partager », a confié ce cadre du département des transports.

