Tournoi de confraternité : premier test réussi par la PCG…

CONAKRY-La Pharmacie Centrale de Guinée a organisé les 2, 7 et 9 février 2019 un tournoi de confraternité entre les structures sanitaires du pays et leurs partenaires techniques et financiers. Cette première édition rentre dans le cadre du renforcement des liens de confraternité entre les acteurs évoluant dans le secteur de la santé mais aussi ses clients. Au total huit (8) équipes étaient en compétition et la finale de ce samedi 9 février 2019 a été remportée par l’équipe de l’hôpital de l’amitié Sino-guinéen au bout des tirs-aux-buts contre l’équipe de la Pharmacie Centrale de Guinée.

A la fin du match qui opposait son équipe et celle qui a remporté cette coupe, le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée a donné les objectifs de cette édition. Il promet aussi que la deuxième édition va se jouer dans toutes régions de la Guinée.

« Nous avons organisé ce tournoi dénommé la confraternité pour renforcer les liens de confraternité entre les agents de la santé mais aussi les liens de collaboration entre les agents de santé et les partenaires techniques et financiers. Cette première édition a connu la participation effective des partenaires techniques et financiers non seulement du système des Nations Unies mais aussi des ONG internationales. Je pense qu’aujourd’hui c’est un vide que nous avons comblé et notre espoir est qu’il y ait une trentaine d’éditions même après nous. Nous assurons qu’il y aura une deuxième édition qui se jouera dans toutes les régions de la Guinée », a expliqué Dr Moussa Konaté.

Le Directeur de l’hôpital de l’amitié Sino-guinéen vainqueur de cette finale a quant à lui remercié en première position l’initiateur de cette compétition et il assure que les prochaines coupes seront toujours dans les mains de son équipe.

« Nous remercions l’initiateur qui est le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée qui a voulu mettre en compétition les établissements hospitaliers et les partenaires techniques en matière de santé en République de Guinée. Nous avons accepté cette première édition et nous nous sommes préparés très fort pour ce jour de la victoire. Nous partons avec cette coupe, on a déjà préparé l’armoire pour la première coupe, la deuxième, la troisième et toutes les coupes qui vont venir après », a rassuré Dr Fodé Ibrahima Camara.

Le secrétaire général du ministère de la santé qui était présent au compte du département de la santé a à son tour salué cette initiative. Pour lui, cette initiative fait face à des nombreux autres projets proposés par son ministère.

« C’est une rencontre extrêmement importante pour le ministère de la santé et nous sommes très heureux de constater que cette rencontre s’est déroulée dans un esprit de fairplay parfait. Depuis un certain temps il y a des initiatives qui sont créées au niveau mon département donc on est très heureux qu’au niveau de la Pharmacie Centrale de Guinée que cette initiative ait commencée et c’est sûr qu’au fur du temps il y aura d’autres initiatives pour améliorer les prestations dans nos secteurs », a aussi expliqué Sékou Condé.

Le capitaine de l’équipe de la Pharmacie Centrale de Guinée n’a pas pu digérer sa défaite. Néanmoins, il souhaite que cette compétition s’élargisse de plus.

« Ça fait vraiment mal dans la mesure où toi-même l’organisateur d’une compétition tu arrives à perdre cette compétition. Mais pour nous c’est un grand succès parce que toutes structures sanitaires du pays voulaient participer à ce tournoi. Actuellement notre souhait le plus ardent est que cette compétition s’agrandisse de plus », a conclu Dr Sidiki Djeinabou Keita.

Oumar Bady Diallo

