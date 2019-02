La BCRG annonce la mise en circulation de nouveaux billets de 20.000 GNF

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a l’agréable plaisir de porter à la connaissance du public qu’elle a mis en circulation le lundi 21 janvier 2019, la « série 2018 » du billet de 20.000 francs guinéens.

Ce nouveau billet de vingt mille (20.000) francs guinéens intègre les nouvelles innovations de l’industrie fiduciaire en ce qui concerne la qualité du papier et les nouveaux éléments de sécurité.

Aspect et thématique

Ce nouveau billet conserve le même design, les mêmes motifs et la même texture que le billet de la dernière série. Il met en avant la modernité et l’ouverture de la Guinée vers le monde qui sont symbolisées par deux (02) pigeons prenant leur envol.

Au recto, le nouveau billet met en valeur la femme guinéenne et consacre ainsi la place centrale qu’elle occupe dans la vie économique et sociale de notre pays.

Au verso, le barrage hydroélectrique de Kaléta, pour marquer le désir de notre pays d’assurer son autosuffisance énergétique afin d’amorcer son émergence économique.

Ce billet de GNF 20.000 amélioré, comme le précédent, est moderne et sécurisé.

Il est recouvert d’un vernis protecteur au recto et au verso, le rendant plus résistant et plus durable.

Sécurité

Ce billet de GNF 20.000 comporte des signes de sécurité améliorés, modernes, visibles et non visibles qui le protègent de la contrefaçon, notamment :

· Au recto :

Le STEP ‘’R’’ Twin a été remplacé par deux colombes estampillées avec une encre à effet optique produisant un mouvement dynamique et un changement de couleur d’or à vert selon l’angle d’inclinaison du billet.

· Au verso :

Le fil de sécurité a été remplacé par un fil plus moderne et plus large, produisant un mouvement dynamique et un changement de couleur accentué d’or à vert selon l’angle d’inclinaison du billet.

Informations complémentaires :

Les anciens billets de GNF 20.000 conservent leur cours légal et leur pouvoir libératoire. Ils continueront à circuler concomitamment avec les billets de la nouvelle série jusqu’à leur retrait total de la circulation.

Conakry, le 5 février 2019

La Banque Centrale