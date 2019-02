Hip-hop : le groupe mythique Etoile 2 Mosquée de retour sur scène…

CONAKRY- Absent depuis 2012 sur la scène musicale guinéenne, le groupe de rap Etoile 2 Mosquée qui avait rayonné dans les années 2000 est de retour avec un nouvel album.

« Reculez pour mieux sauter », est le nom de ce nouvel opus de 15 titres. Passionné du rap, Habib Samaké l’un des leaders du groupe parle du groupe.

« On a fait danser toute la Guinée et on s’est retrouvé dans la galère. Mais le BGDA (bureau guinéen des droits d’auteurs) et les responsables culturelles de Labé n’accompagnaient pas les musiciens. Les promoteurs ne faisaient que profiter derrière nous avec des spectacles. L’argent récolté va dans leur poche. Nous on se retrouve sans rien. Donc nous avons pris l’initiative de mettre une pause à notre carrière pour retravailler et pouvoir mieux se planifier pour un prochain album qui va certainement nous aider à réussir dans notre projet. Comme indique le titre du prochain album reculez pour mieux sauter », a expliqué ce jeune artiste.

Habib Samaké a débuté à chanter en 1999 à Labé à travers le groupe Ultime Révolution. Dans leurs morceaux, ils lancent des messages de paix, dénoncent la prostitution, le banditisme et la mauvaise gestion. « Cette année, Etoile 2 mosquée va sortir son second album grâce au soutien d’un ami qui est en occident », a-t-il dit.

Rap et journalisme…

« Je suis arrivée dans le métier de journalisme pour soutenir notre musique après l’échec de la promotion de notre album One million. Notre manager est parti avec notre argent en occident. Malgré que le succès était là. C’est ce qui nous a un peu freiné. Maintenant là nous allons faire en sorte que tout marche. Je pratique le journalisme et finance ma musique », a déclaré Habib Samaké.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14