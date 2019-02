Matoto : la nouvelle révélation qui "remet en cause" l’élection du maire…

CONAKRY-Comment s’est déroulé l’élection de l’exécutif communal de Matoto ce jeudi 7 février ? Alors que la décision de la justice est attendue pour trancher en Kalémodou Yansané et Mamadouba Tos Camara, une révélation plutôt étonnante vient de jeter le discrédit sur l’élection de l’exécutif communal.

« Dans la salle avant-hier il y avait 12 absents à part les absents de l’UFDG. J’ai les noms de ces 12 absents en têtes. Il y avait 6 (conseillers élus ndlr) du RPG qui n’étaient pas dans la salle. Une interdiction formelle leur a été faite d’être dans la salle. Pourquoi ? Parce que d’autres ont voté pour Yansané et d’autres étaient prêts à se présenter comme Maire. Il y avait les 3 trois de l’UFR. Il y avait un du PEDN qui était au Canada et on prétend qu’il était dans la salle. Un du RPR Ansoumane Fofana qui était à Kamsar et on dit qu’il était en salle. C’est seulement 19 personnes étaient en salle… », a révélé ce samedi 9 février 2019, Kalémodou Yansané qui a déjà saisi la justice pour invalider le vote qui a porté le candidat du RPG à la tête de la mairie de Matoto.

Le candidat de l’UFDG laisse entrevoir qu’il n’a pas du tout dit son dernier mot dans l’affaire Matoto. Il a une stratégie qu’il entend appliquer pour être rétablit dans ses « droits ». Outre l’action judicaire, M. Yansané annoncé qu’il va mener des consultations avec ses parents.

« On va parler de la Basse Côte. On ne va pas accepter que des gens détruisent la Basse Côte. La Basse Côte est une terre bénie si la Basse Côte est remplie aujourd’hui c’est parce que les Basse-Côtiers ont accepté d’accueillir tout le monde. On ne peut pas accepter que la Basse Côte soit détruite. Nous allons réunir nos parents, on va se concerter entre nous pour la paix, pour la démocratie et pour le développement de la Basse Côte », a-t-il déclaré.

Qualifiant le ministre Bouréma Condé de malhonnête, Kalémodou Yansané avertit que si le Gouvernement ne prend pas des dispositions pour rétablir l’ordre, il sera responsable de tout ce qui va arriver en Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com