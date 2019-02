Sidya Touré : « La Guinée s’enfonce de plus en plus… »

CONAKRY-Sidya Touré ne tarit pas de critiques vis-à-vis d’Alpha Condé dont il était jusqu’à récemment le Haut représentant.

Selon le leader de l’UFR, la preuve qui illustre que la Guinée s’enfonce dans la pauvreté est le retour de la fièvre hémorragique Lassa, une maladie qui a tué une personne à Mamou en début février.

« La fièvre Lassa et le virus Ebola sont des maladies liées à l'extrême pauvreté. Le retour de cette fièvre hémorragique dans nos murs est la preuve que notre pays s'enfonce, de plus en plus, en tout cas, dans les zones rurales dans la misère absolue », explique l’ancien premier ministre.

Entre fin 2013 et fin 2014, la Guinée a été frappée par une épidémie sans précédent due au virus Ebola. Au moins 2000 personnes ont été tuées par le virus Ebola. La fièvre Lassa, une maladie de la même famille qu’Ebola a fait une victime alors que plus de personnes contact ont été recensées par les autorités sanitaires.

