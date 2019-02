Kalémodou Yansané : « je conteste l’élection de Tos Camara… »

CONAKRY-La bataille pour le contrôle de la plus grande commune du pays n’est pas encore terminée ! Kalémodou Yansané, le candidat de l’union des forces démocratiques de Guinée vient de contester l’élection de Mamadouba Tos Camara à la tête de la mairie de Matoto. Il a promis de saisir les tribunaux pour invalider le vote.

Sur la fois de l’élection du 15 décembre au cours de laquelle il avait obtenu 23 voix contre 22 pour son challenger, M. Yansané se considère toujours comme étant le maire « légal » de cette commune. Ce scrutin avait été annulé par le ministre Bouréma Condé qui a invoqué comme arguments des troubles ayant empêché le vote de se dérouler jusqu’à son terme.

Kalémodou Yansané a averti cet après-midi dans une courte déclaration qu’il va saisir la justice pour invalider l’élection de son rival issu du RPG arc-en-ciel.

« Nous n’allons pas nous associer à ça. Nous allons saisir les tribunaux pour dire le droit. On ira au tribunal de Mafanco, si on n’obtient pas gain de cause, on ira saisir la Cour Suprême », a-t-il annoncé.

Après le vote boycotté ce jeudi par les conseillers de l’UFDG, le nouveau maire Tos Camara dont l’élection a été supervisée par le Gouvernement a lancé un appel au rassemblement, demandant à tous les élus de mettre en avant l’intérêt de la commune.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113