Mairie de Matoto: Un recul pour Bouréma Condé?

Alors que la tension montait du côté de Matoto, l'élection de l'exécutif de cette commune de conakry a été reportée.

Pour l'Union des forces démocratiques de guinée (UFDG), ce report sonne comme une victoire pour son candidat Kalémodou Yansané. Ce mercredi, plusieurs militants de ce parti de l'opposition étaient mobilisés devant la mairie. Kalémodou Yansané a d'ailleurs invité les militants à "ne pas répondre aux provocations" mais de "rester fermes pour défendre leur victoire".

Quand au ministre Bouréma Condé, cet report sonne comme un camouflet dans sa volonté d'organiser cette élection.

Un an après les élections communales, aucun exécutif n'a été installé à Matoto, la plus grande commune de Conakry. Malgré sa détermination, le ministre Bouréma Condé n'arrive pas à mettre en place l'exécutif communal, très disputé par la mouvance et l'opposition.

Mardi, le candidat de la mouvance Mamadouba Tos Camara réaffirmait sa confiance en sa victoire en cas de réélection. Une option refusée par l'UFDG qui estime que son candidat a déjà gagné.

A suivre...

