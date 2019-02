Industrie : La Société Cimaf Guinée présente ses vœux du nouvel an lors de sa cérémonie Family Day

CONAKRY- L’entreprise Ciment d’Afrique (CIMAF), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du ciment a organisé ce samedi 2 février 2019 une cérémonie. Cette journée a été dédiée aux collaborateurs et leurs familles. Une manière pour les responsables de cette compagnie implantée dans plusieurs pays du contient de présenter les vœux de nouvel an 2019. La rencontre a été aussi une occasion pour les nombreuses familles des travailleurs de CIMAF de découvrir le lieu de travail de leur papa ou leur maman.

Dans son discours, Le Directeur Général de CIMAF Guinée s’est adressé à tous, en réitérant ses vœux de bonheur et de santé, aux collaborateurs et à leurs familles respectives.

Pour lui, c’est grâce aux efforts et aux engagements de son personnel qu’aujourd’hui CIMAF Guinée va tripler sa capacité de production qui est actuellement de 500.000 tonnes par an.

« J’ai toujours apprécié les engagements professionnels dont vous faites preuves par vos efforts fournis au quotidien. Notre entreprise a su allier la maîtrise de son savoir-faire traditionnel et son développement en direction des marchés grâce à nos efforts et notre abnégation. Notre entreprise a déjà amorcée son extension pour tripler sa capacité de production. Il s’agit là d’un nouvel investissement important. Je peux vous assurer que vos qualités professionnelles, mais aussi personnelles sont reconnues à tous les niveaux », a expliqué Boubacar Touré avant d’inviter ses travailleurs à redoubler d’effort.

« Je vous remercie pour le bon travail accompli durant l’année 2018 et je vous invite à redoubler d’ardeur pour que le bilan de 2019 soit meilleur »

Il termine son discours, en remerciant le Président et le Directeur Général Zone du Groupe, pour leur engagement à accompagner le développement de Cimaf Guinée.

Faut-il signaler que CIMAF Guinée compte actuellement 82 employés propres et plus de 250 sous-traitants.

