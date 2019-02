Après Matoto, Général Bouréma Condé commet-il un autre ''abus" à Ratoma?

CONAKRY-Le maire de la commune de Ratoma est-il victime d’un "abus de pouvoir" de la part du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ? Rien n’est moins sûr ! Depuis son élection il y a un mois à la tête de la commune de Ratoma, ce maire issu du parti de Cellou Dalein qui contrôle cette commune n’a pas été installé dans ses fonctions.

Il a certes accès à son bureau, mais lui et son équipe n’ont aucun pouvoir apprend-on. M. Diallo est privé de toutes ses prérogatives. En lieu et place du maire élu, c’est le secrétaire général de la mairie nommé par le Général Bouréma Condé qui détient les leviers de commande de cette commune.

Souleymane Taran Diallo, est dans ‘’l’exaspération’’ puisqu’il lui est interdit par le Ministre de l’administration du et de la décentralisation de ‘’signer quoi que ce soit’’, tant qu’il n’y a pas de passation de service. Interrogé ce lundi 04 février par un journaliste de notre rédaction, il a indiqué qu’il est du ressort du Général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire d’autoriser la passation de service entre le secrétaire général de la commune, nommé pour assurer l’intérim et le nouveau maire élu.

‘’ Je viens tous les jours à mon bureau mais ce que je ne suis pas autorisé à signer quoi que ce soit. Il n’y a pas eu de passation de service (…), je suis élu mais en ce qui concerne la passation de service il faut aller poser la question au ministre de l’Administration de territoire puisque c’est lui qui détient cette réponse. C’est lui qui doit autoriser l’installation et ce n’est pas fait encore. Je ne suis pas seul dans ce cas puisque c’est le conseil en entier qui doit travailler, on ne peut donc pas se réunir tant qu‘il n’y a pas acte de passation de service. Il y a un an c’est le secrétaire général nommé par le ministre qui gère la commune. Donc il nous faut cette passation et nous attendons », a-t-il confié.

Le maire de l’UFDG affirme qu’il a interpelé le ministre Bouréma Condé et le Gouverneur de la ville de Conakry Mathurin Bangoura. « En tant que maire élu, j’ai posé la question au ministre de l’administration du territoire et au gouverneur de Conakry, ils m’ont tous indiqué que c’est pour bientôt. Donc nous attendons ! ‘’ a expliqué, maire élu de la commune de Ratoma.

Un an jour pour jour après les élections locales, les maires n’ont pas fini d’être installés en Guinée. A Matoto, Kankan par exemple c’est toujours le statu quo.

Affaire à suivre….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13