Dernier tirage de la promo fin d’année : de nombreux clients d’Orange Guinée récompensés…

COANKRY- C’est l’apothéose chez plusieurs clients d’Orange Guinée ! Ce vendredi 1er février 2019, Orange Guinée a procédé à la sixième et dernière remise de cadeaux de sa promo lancée le 17 décembre dernier. C’était sur l’esplanade du stade du 28 septembre de Conakry.

Cette méga promo de ce géant de la téléphonie visait à récompenser au total 6 001 clients d’Orange. Chaque semaine, 1 000 clients ont été gratifiés de plusieurs cadeaux à travers toute la Guinée.

Au total, selon Agack Alhassan, directeur marketing et communication chez Orange Guinée, 1 000 abonnés sont tirés au sort chaque semaine. 48 abonnées ont reçu des lots composés de téléphones I phone, de téléviseurs smart Tv 55 pouces et de l’argent cash d’un million rechargé chaque mois pendant un an, un I Phone Xs. 30 autres abonnés ont gagné chacun une tablette avec 1 giga de connexion pour chaque mois pendant un an. Et également 15 gagnants de IPhone rise32, les 952 autres sont des forfaits avec le téléphones notamment avec 5 gigats, 3 gigats, des forfaits maxi un et maxi deux et 500 gnf de crédits de communication.

‘’ Pour participer il suffisait tout simplement de recharger au minimum 5 mille fg par semaine par carte de recharge, E-recharge ou Orange Money. Mais lorsque le rechargement est fait via Orange Money ça double les chances pour le client de participer dans la base du tirage. Aujourd’hui nous avons effectué la dernière remise avec le gagnant du méga lot de 10 millions gnf par mois pendant 12 mois’’, a expliqué Agack Alhassan.

C’est une aubaine pour cet enseignant sexagénaire à la retraite. Le doyen Felix Bangoura, tout sourire a du mal à cacher son émotion lors de la réception de son chèque de 10 millions par mois pendant 12 mois.

‘’ J’ai fait 53 ans de carrière dans l’enseignement, je n’ai pas eu autant d’argent durant toute ma vie de maitre d’école. C’est un rêve qui se réalise pour mes vieux jours et assouvir les vœux de ma progéniture. Je ne pourrais rien dire sauf formuler des prières pieuses pour Orange –Guinée, la meilleure compagnie de téléphonie mobile en Guinée. Ma retraite est ainsi assurée’’, a laissé entendre Felix Bangoura.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél: (+224) 655 31 11 13