Sorcellerie: Une mère tuée avec ses quatre ses enfants

Six hommes ont été arrêtés dans une affaire liée au meurtre d'une femme, et de ses quatre enfants, qu'ils soupçonnaient de pratiquer la magie noire, a annoncé la police mercredi. Les corps des victimes avaient été découverts dans un puits à proximité de leur habitation du village de Bada Indipur dans l'Etat d'Odisha en Inde.

"Le mari de la femme est rentré chez lui samedi matin et s'est rendu compte de sa disparition ainsi que de celle de leurs enfants. Il y avait des traces de luttes et de sang dans la maison. Il a déposé plainte et une équipe de police accompagnée d'un chien pisteur a découvert les corps dans un puits", ont indiqué les autorités.

Six hommes, dont le marabout du village, ont été arrêtés et sont soupçonnés du meurtre et d'autres infractions en vertu d'une loi de prévention de la chasse aux sorcières.

Le marabout aurait accusé la femme d'avoir jeté un sort à la fille d'un des suspects.

Pas une exception

"Cette fille est tombée malade et le marabout a été appelé pour la soigner. Quand elle est morte, le guérisseur a affirmé que la femme était responsable et a incité le père de la jeune fille et ses oncles à la tuer. Ce qu'ils ont admis avoir fait."

Les crimes de ce genre ne sont pas rares en Inde, surtout dans les zones pauvres de l'est et du centre du pays. Au moins 100 personnes, majoritairement des femmes, sont tuées chaque année car suspectées de pratiquer la magie noire, selon les données du National Crime Records Bureau.

Source: Belga