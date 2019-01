Guinée : Alpha Condé fait un geste pour l’Armée…

CONAKRY-Après s’être « débarrassé » de plusieurs Généraux nommés ambassadeurs dans différents pays, le président Alpha Condé vient de faire un geste pour l’armée.

Le Chef de l’Etat a procédé à des avancements au grade au sein des forces armées, a-t-on appris de sources proches de l’Etat-major. L’acte a été publié en début de semaine. Pour l’instant nous ne savons pas le nombre exact de militaires qui a bénéficié de ces avancements, ni les raisons.

« Il y a eu des avancements au grade de l’armée (air, terre, mer) c’était envisagé depuis novembre. Mais il fallait vérifier et revérifier. On attendait la nouvelle année pour publier parce qu’il fallait prendre en compte le nouveau budget. Et ça été publier hier », a confié à notre rédaction un haut responsable de l’armée.

Tentative de vol d’armes…

Notre source a précisé que ces avancements n’ont aucun rapport avec la tentative de vol d’armes et de munitions intervenue la semaine dernière au camp Alpha Yaya Diallo le plus grand du pays. Trois personnes sont dans les mains de la police judicaire qui enquête sur cette affaire.

La police dans l’attente…

Ces avancements de grade ne touchent pas les forces de police. Interrogé, un haut responsable de la police a indiqué que les dossiers sont en train d’être peaufinés avant d’être envoyés à qui de droit L’acte pourrait pris avant la fin du premier trimestre de 2019, a précisé notre source.

Africaguinee.com