Faya répond à Alpha Condé : « C’est une bavure de plus de la part du Président… »

CONAKRY-« Les opposants sont des ennemis ! » Cette déclaration du Président Alpha Condé irrite l’opposition qui n’a pas tardé à répliquer. Dr Faya Milimono , leader du Bloc Libéral (BL) estime que cette sortie du Chef de l’Etat est encore une bavure de plus.

« C’est une bavure de plus de la part du président de la république de penser que le fait de ne pas être politiquement d’accord avec lui fait de nous des ennemis. C’est très pauvre comme argument de la part d’un président. Nos sages qui vont le rencontrer devant lesquels il tient ce genre de discours devaient clairement l’interpeler pour dire que nous avons des avis différents quant à la façon de conduire les affaires de notre pays, mais cela ne fait pas les uns, des ennemis des autres », a répliqué cet acteur politique de l’opposition.

Dr Faya Milimono indique que dans sa lutte politique, il n’a que des adversaires et non des ennemis. « Nous n’avons pas d’ennemis, nous n’avons que des adversaires comme lui qui, aujourd’hui divise les guinéens. En lui nous trouvons un adversaire parce qu’il est en train de conduire notre pays à l’échec. Rien qu’à regarder sa politique minière, on se rend compte que ce qu’il a reproché aux autres qui l’ont précédé, c’est exactement ce qu’il est en train de faire voire même pire. Il est notre adversaire parce qu’il n’arrive plus à nous débarrasser des ordures dans ce pays. Malgré tout ça, nous ne le prenons pas pour un ennemi, il est un adversaire », a martelé le leader du BL.

Sous Alpha Condé, prévient l’opposant, la Guinée n’est plus une démocratie parce que, dit-il : « nous sommes sortis du cadre constitutionnel depuis très longtemps. Ce n’est ni la Constitution, ni les lois qui font fonctionner notre pays. Aujourd’hui plus qu’au temps des régimes qu’il a combattus, la démocratie et l’état de droit sont malmenés. Malgré tout cela nous ne faisons pas de lui un ennemi. Nous faisons de lui un adversaire et nous voulons qu’après son mandat qu’il parte », lance M. Milimono.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

