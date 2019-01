Comment Aboubacar Sylla a-t-il mis fin aux contestations ?

CONAKRY-Après la signature le 10 août dernier du contrat de concession d’une partie du port autonome de Conakry entre l’Etat guinéen et la société turque Albarack , les syndicalistes ont exprimée une colère contre le gouvernement. Aujourd'hui, cComme si ce contrat léonin avait respecté les règles de l’art, personne n’en parle , alors qu’il avait été décrié par les travailleurs du port qui voyaient là une manière pour les autorités de brader un patrimoine national. Comment cette dynamique de contestation pilotée par Cheick Touré a-t-elle été cassée ?

Alliant opportunisme et stratégie, le gouvernement a fait du bras de fer UFR-Cheick Touré une opportunité en vue d’annihiler la vague de contestations au port qui faisait perdre à l’Etat guinéen des milliards par jour. Il fallait contenter ce syndicaliste qui a montré la preuve qu’il peut remuer Kaloum où sont concentrés le palais présidentiel, l’administration, les banques. Son procès pour diffamation à l’encontre du Chef de l’Etat n’a été qu’une formalité. Entre poursuivre la lutte syndicale au port et occuper le poste de député uninominal de Kaloum, il fallait faire un choix. Aussitôt le verdict annoncé, Cheick Touré s’est retrouvé le lendemain au Parlement en tant que député suppléant de Baydi Aribot, nommé 2èmevice Gouverneur de la BCRG quelques mois plutôt. Ce, alors que le parti de Sidya Touré avait refusé de l’accueillir l’accusant d’être « renégat ». C’est une toute autre histoire. Mais quelle était la contrepartie ? De l’avis de maints observateurs, la contrepartie était d’abandonner la lutte contre Albayrak. Aujourd’hui, même si Cheick Touré affirme qu’il n’a pas renoncé à la lutte, tout porte à croire que le contrat d’Albayrak qu’il a tant contesté passera comme une lettre à la poste.

« Nous n’avons pas renoncé au combat. Pour le moment, on n’a pas vu Albayrack. L’affaire se trouve au niveau de la CNTG, le secrétaire général Amadou Diallo a la situation. C’est pourquoi nous nous sommes tus. La CNTG m’a demandé de me réserver de toute intervention, c’est pourquoi je ne monte plus au créneau », affirme Cheick Touré au micro d’Africaguinee.com, rejetant l’accusation selon laquelle il aurait monnayé sa lutte pour être député.

« J’ai monnayé notre lutte en quoi ? Est-ce qu’Albayrack est venue ? Est-ce que des travailleurs sont licenciés ? Le ministre des transports est passé à l’Assemblée Nationale, je lui ai posé des questions, j’ai dénoncé le premier contrat », s’est-il défendu.

Comment Aboubacar Sylla a-t-il gagné cette bataille d’Albayarck face aux syndicats du port ? Une source proche du ministre d’Etat aux Transports a expliqué le scenario : « Nous avions estimé que ceux qui étaient derrière cette fronde n’avaient pas en main tous les éléments contenus dans le contrat entre l’Etat guinéen et Albayrack. Donc, nous avons mis à leur disposition tous les avantages liés à la passation sur ce contrat. Je pense qu’avec ça, ils ont été amenés à comprendre davantage que le contrat va dans l’intérêt de la Guinée, notamment de toute la communauté portuaire. On a eu aussi les réponses exactes à leurs principales inquiétudes, notamment celle qui laissait penser qu’Albayrack allait licencier beaucoup de travailleurs. Nous leur avons montré l’engagement contractuel d’Albayrack qui s’était engagée à ne procéder à aucun licenciement, mais qu’avec le renforcement des capacités du Port Autonome de Conakry, de nouveaux emplois peuvent être créés au bénéfice des travailleurs », a expliqué une source proche du ministre Aboubacar Sylla.

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112