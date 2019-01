Guinée: Cellou, Sidya et Kouyaté bientôt unis contre Alpha Condé?

Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté vont-ils surmonter leurs égos pour s'unir contre Alpha Condé? Impensable il y a quelques mois, cette hypothèse n'est plus à exclure pour créer l'alternance en 2020.

Depuis Paris, le chef de l'opposition républicaine annonce les couleurs pour ce front anti Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo qui reconnait les divisions, garde espoir:

"Oui. Il y a des malentendus, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels on est d’accord, l’UFR, l’UFDC et l’opposition républicaine, le PEDN. C’est par exemple contre le troisième mandat. Nous sommes des concurrents pour 2020, c’est évident. Chacun défend peut-être ses positions et ses intérêts. Mais par rapport à la défense d’un certain nombre de valeurs, l’alternance démocratique, le respect des dispositions de la Constitution, notamment ceux relatifs à la limitation et à la durée du mandat, nous sommes d’accord et nous sommes prêts à nous battre ensemble", a déclaré Cellou Dalein Diallo interrogé par nos confrères de RFI.

S'ils affichent tous leur hostilité à un maintient au pouvoir d'Alpha Condé, ni Sidya Touré, ni Lansana Kouyaté n'ont confirmé cet optimisme affiché par Cellou Dalein Diallo.

A suivre...

