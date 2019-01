Promo fin d’années d’Orange Guinée : les gagnants du 5ème tirage ont reçu leurs cadeaux…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée continue de rendre heureux certains de ses clients. Vendredi dernier, elle a procédé à la remise des cadeaux aux heureux gagnants de la semaine de sa méga promo de fin d'années. La remise des cadeaux a eu lieu Gbessia rond-point, dans la commune de Matoto.

Comme les autres semaines, la joie était au rendez-vous ce jour chez les heureux gagnants. Quarante-huit clients ont bénéficié de lots physiques, composés : de tablettes Pixi 4 avec 1 Go, un téléviseur 55 pouces avec un abonnement canal d’une année, un IPhone XS avec 3 Go de connexion renouvelable chaque mois pendant une année, un téléphone Rise 32 avec une connexion de 500 Mo renouvelable par mois, pendant un an.

L’objectif de cette promo est de venir en aide aux abonnés afin de bien accueillir la nouvelle année, a indiqué Baldé Adama Traoré, cheffe de produit Marketing à Orange Guinée. « Nous voyons aujourd’hui 5 000 abonnés entrer en possession de leurs lots. C’est un plaisir de les voir partir avec le sourire aux lèvres », a-t-elle déclaré, précisant que la campagne a été lancée le 17 Décembre 2018.

Visage radieux, Cissé Sékou Oumar qui a remporté un téléphone Rise 32 avec une connexion de 500 Mo, a remercié orange Guinée. Selon lui, Orange Guinée fait son maximum pour satisfaire sa clientèle.

« Orange Guinée nous permet aujourd’hui de rester au bureau transférer de l’argent aux proches depuis nos téléphones portables. Je demande à Orange de bien vouloir améliorer son service. Plus on a des cadeaux, plus on est content. Ce que je pourrais dire aux gens qui veulent gagner comme moi, c’est de continuer à recharger comme moi 5000 francs par jour. Qu’ils n’hésitent pas à recharger 5000 FG par jour. Je les encourages à augmenter leur chance », a-t-il lancé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com