Bah Oury : « Je suis toujours disponible à rencontrer Cellou Dalein »

CONAKRY- Malgré la position tranchée de Cellou Dalein, Bah Oury reste droit dans ses bottes. Le dirigeant du mouvement « Le Renouveau » est prêt à enterrer la hache de guerre avec le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Alors que Cellou Dalein Diallo a réitéré depuis Paris son opposition au retour de Bah Oury dans la grande famille de l’UFDG, l’ancien Ministre de la Réconciliation nationale reste quant à lui sur sa position. Il est temps selon lui de faire la paix des braves.

« Je suis toujours disponible à rencontrer et à s’asseoir au tour de la table avec le président actuel de l’UFDG pour envisager les voies et moyens pour sortir de l’UFDG de cette crise qui n’a que trop duré. Je maintiens cette position et je ne prête pas attention à des déclarations de qui que ce soit par rapport à cette question », a déclaré Bah Oury interrogé par une journaliste d’Africaguinee.com.

En février 2016, le principal parti de l’opposition dirigé par Cellou Dalein Diallo avait décidé d’exclure Bah Oury, l’un des fondateurs et vice-président de ce parti.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 31 11 14