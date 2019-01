Comment rendre Conakry propre ? voici le nouveau plan des autorités…

CONAKRY-Comme tous les derniers samedi de chaque mois, le ministre des travaux publics à participé à la journée d’assainissement de 26 janvier 2019. Après avoir sillonné les cinq communes de la capitale Conakry, Moustapha Naité a fait quelques annonces pour faciliter cette activité afin de faire Conakry une ville propre. Selon le ministre, l’Agence Nationale de la Salubrité Publique est engagée dans le recrutement d’un opérateur privé qui sera chargé d’assainir la ville. Autre annonce, c’est la construction d’un dépotoir d’ordure du côté de la commune urbaine de Coyah.

Avant de remercier les habitants de Conakry pour le travail qui a été effectué ce samedi 26 janvier 2019, le ministre des travaux publics a rappelé aux uns et aux autres que l’assainissement est un acte d’engagement citoyen pour rendre l’environnement propre.

« Je suis très heureux de voir dans les différentes communes que nous avons sillonné que les axes principaux commencent à être propre et qu’il y a des citoyens qui sont engagés à rendre leur environnement propre. Le samedi d’assainissement n’est pas la stratégie ni la solution définitive aux questions d’insalubrité mais plutôt un acte d’engagement citoyen pour que les uns et les autres se retrouvent pour rendre leur environnement propre. Contrairement à certains pays comme le Rwanda où l’assainissement les samedis est obligatoire, chez nous ici c’est plutôt un devoir citoyen pour que chacun de nous puisse donner un peu de son temps pour la cause commune », a expliqué Moustapha Naité de faire des annonces.

« La solution pérenne est en cours. L’opérateur privé qui doit être recruté par le canal de l’Agence Nationale de la Salubrité Publique qui a pour tutelle le ministère de l’Administration du territoire est totalement engagé dans le recrutement de cet opérateur privé qui fera de l’assainissement un travail professionnel pour que le transfèrement des déchets vers la décharge soit effectif. Je rappelle que le Gouvernement est accompagné dans cette initiative par la Banque Islamique de Développement BID qui met les moyens à disposition pour l’acquisition des matériels et aussi l’Union Européenne pour la nouvelle décharge qui va être construite à Kouria vers Coyah et aussi la sensibilisation des populations à la base », a-t-il annoncé.

Accompagné par Moustapha Naité dans la commune de Kaloum, Aminata Touré a fait savoir qu’en dehors de l’appui que le ministre des travaux publics lui accorde, elle a adopté une stratégie qui permettra d’impliquer tous les habitants du centre de l’administration dans domaine de l’assainissement.

« Nous avons un plan de propreté de la ville de Kaloum. La première des choses la plus importante pour nous c’est la sensibilisation et nous l’avons déjà commencé. La semaine prochaine nous passerons dans les écoles et nous sommes en train d’organiser des jeunes vous les verrez très bientôt à travers Kaloum en train de sensibiliser les familles. Ces jeunes feront le porte-à-porte pour sensibiliser et donner une certaine éducation aux populations. C’est vrai l’Etat fait beaucoup d’effort mais il faut la population à la base s’implique », a aussi annoncé. Madame le Maire de Koulom.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023