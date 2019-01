Cellou Baldé prévient : « si Madifing Diané a pour mission… »

CONAKRY-Que cache la nomination de Madinfing Diané à la tête de la région administrative de Labé ? Ce flic qui a été ministre de la sécurité ensuite ambassadeur a-t-il pour mission de faire taire un foyer de contestation contrôlée par l’opposition ? Alors que les suspicions montent, le député Cellou Baldé a lancé un avertissement.

« Nous n’avons pas de préjugés à l’endroit de monsieur Madifing Diané même s’il a son histoire avec le régime de Sékou Touré. Je rappelle qu’il a été ministre de la sécurité dans le Gouvernement d’Alpha Condé et également ambassadeur. On peut dire qu’il a de l’expérience pour assumer suffisamment les responsabilités d’un gouverneur de région administrative. Nous lui souhaitons la bienvenue, les populations de la région sont des citoyens paisibles. Nous allons l’observer pour comprendre réellement sa mission », a déclaré le député uninominal de Labé interrogé par Africaguinee.com.

Les élections législatives sont attendues cette année en Guinée dans un contexte où Alpha Condé refuse de clarifier ses intentions quant à son avenir à la tête du pays. Son régime est de plus en plus hostile à l’exercice des libertés. Le droit de manifestation est suspendu par son gouvernement depuis plusieurs mois. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo qui le soupçonne de vouloir modifier la Constitution pour s’éterniser au pouvoir appelle à la vigilance et à la mobilisation. Le député Mamadou Cellou Baldé, prévient que si l’arrivée de Madifing Diané à la tête de la région vise à faire taire les populations, il se heurtera à une résistance.

« La région de Labé actuellement est un bastion de l’opposition, UFDG notamment. Beaucoup de préfets et de gouverneurs se sont succédé ces dernières années du temps de Lansana Conté jusqu’au CNDD. Mais la population de Labé ne se laisse pas faire. Elle connait bien ses droits et ses devoirs, elle est pour le respect des Lois de la République. Donc, si la mission de monsieur Madifing est de venir pour tenter de faire taire les populations de Labé par rapport aux éventuelles protestations, par rapport aux revendications politiques et sociales, par rapport à l’exercice libre des libertés individuelles et collectives, je crois qu’il se heurtera à la maturité et à la détermination des populations de Labé », a-t-il prévenu.

Et d’ajouter : « On a eu des miliaires comme Gouverneurs à Labé, mais ils ont laissé Labé dans ses bottes. Les populations refusent le mensonge, la calomnie, la dictature, mais elles acceptent tout ce qui va dans le sens de l’intérêt du peuple de Guinée, de l’amélioration de la démocratie et du renforcement de l’Etat de Droit. Nous ne savons pas pour le moment sa mission réelle, nous l’observerons à l’œuvre. Mais il y a des suspicions par rapport à la nomination d’un policier à la tête de la région administrative », a averti M. Baldé.

