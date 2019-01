Guinée : un militaire activement recherché par les services de sécurité…

CONAKRY- Un militaire est activement recherché par les services de sécurité guinéens a appris Africaguinee.com.

Ce militaire dont l’identité n’a pas encore été révélée est soupçonné d’avoir participé à la tentative de vol d’armes et de munitions dans l’un des magasins du camp Alpha Yaya de Conakry. Selon nos informations, ils étaient en tout au nombre de quatre personnes dont un civil, à avoir tenté de dérober des armes et des munitions dans le magasin des blindés situé dans le plus grand camp militaire de Conakry. Trois d’entre eux ont déjà été mis aux arrêts ; Ils sont détenus dans un lieu tenu secret. Ils devraient être interrogés par les services compétents pour connaître notamment le mobile de leur acte.

Dans la nuit du jeudi au vendredi 25 janvier 2019 un groupe de personnes a cassé l’entrée du magasin des blindés au camp Alpha Yaya. A en croire une source proche de l’Etat major général des armées, ils n’ont réussi à sortir aucune arme. Ils auraient été interceptés par les différentes patrouilles au camp Alpha Yaya de Conakry.

A suivre…

Africaguinee.com