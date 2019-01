Guinée: la société StarTimes offre des décodeurs à ses partenaires médias…

CONAKRY-Pour saluer le soutien et la franche collaboration des médias guinéens qui font la promotion de ses services, la société chinoise de distribution d’images StarTimes a offert plusieurs décodeurs et deux années d’abonnement à ses partenaires ce vendredi 25 janvier 2019, a constaté Africaguinee.com.

L’année 2018 a été une année spéciale pour StarTimes, selon Madame Qiao YING directrice générale de cette entreprise. Aux dires de cette patronne, l’année 2018 a marqué l’histoire de StarTimes en Afrique et dans le monde puisqu’elle a fêté ses 30 ans d’existence et ses 10 ans de pénétration en Afrique.

‘’En 2018 nous avons fait pleins d’activités qui ont été concrétisées par les medias que vous êtes (…), alors pourquoi pas de notre côté avoir une reconnaissance de la part des medias partenaires. C’est vrai quand il s’agit d’un anniversaire on reçoit des cadeaux mais pour notre entreprise c’est le contraire, au lieu de recevoir nous offrons pour chaque media un décodeur plus deux années d’abonnement gratuit et vous avez accès à l’ensemble des chaines de StarTimes. Nous gratifions cela aux medias qui nous ont accompagnés en 2018. L’année dernière nous avons fait le lancement de notre application StarTimes à travers lequel nous avons eu pleins de clients. Notre entreprise a plus de 20 millions d’utilisateurs en Afrique. Et en Guinée nous avons aussi obtenu assez de clients grâce aux medias. Nous avons aussi procédé au lancement du projet d’accès pour 10.000 villages africains qui a été un franc succès grâce notamment aux medias qui ont rendu public tout ce que nous avons eu à véhiculer comme message aux clients et aux utilisateurs’’ a rappelé Qiao YING, directrice générale.

Pour la directrice de StarTimes en Guinée, son entreprise a aussi organisé le sommet du forum de la coopération Afrique-Chine et la conférence sur la lutte contre le Sida en 2018 et a signé bien de contrats dans plusieurs domaines d’activités dont le football.

‘’ Nous avons aussi signé des partenariats avec SOS village, nous avons aussi sponsorisé et produit une série intégrale Nollywood qui a été une première en Afrique. Dans le sport nous avons aussi signé des partenariats avec des équipes ougandaises et sénégalaises. Pour toutes ces gratifications nous offrons à chaque media un décodeur+2 ans d’abonnement’’ a indiqué la directrice générale.

Au terme de cette activité pleine de convivialité et d’allégresse entre les medias partenaires et StarTimes, une petite tombola a été organisée pour offrir un cadeau spécial à un invité.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13