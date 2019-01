Exclusif : tentative de vol d’armes et de munitions au camp Alpha Yaya de Conakry…

CONAKRY- Une tentative de vol d’armes a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi 25 janvier 2019 au camp Alpha Yaya de Conakry, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, plusieurs personnes soupçonnées d’être des militaires ont tenté de mettre main sur les armes se trouvant dans l’un des magasins au camp Alpha Yaya de Conakry. L’acte se serait passé tard la nuit.

A en croire une source qui a voulu garder l’anonymat, au moins trois personnes auraient été arrêtées.

Un civil qui loge au camp Alpha Yaya de Conakry qui a été interrogé par un journaliste de notre rédaction affirme avoir remarqué un dispositif de sécurité inhabituel ce vendredi matin à l’entrée du camp Alpha Yaya.

« Ce matin il y avait beaucoup plus de militaires à l’entrée que d’habitude. Quand j’ai voulu sortir du camp, certains parmi eux m’ont arrêté, heureusement qu’il y avait là un Capitaine qui me connaissait ; Après on m’a laissé passer », a expliqué ce jeune logé au camp Alpha Yaya de Conakry.

Aucune information officielle n’a pour l’instant été donnée sur cet acte ? Combien étaient-ils ? Quelles étaient leur intention ? Ont-ils tous été arrêtés ? Du côté de l’Etat major des armées, aucune communication officielle n’a été rendue publique pour le moment.

Un haut responsable au niveau du Ministère de la Défense Nationale qui a été également contacté par notre rédaction dit n’avoir pas eu vent de cette nouvelle.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com