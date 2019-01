Alpha Condé : « On va appliquer la loi maintenant… »

CONAKRY-Le Président Alpha Condé va imposer une nouvelle mesure à ses compatriotes. Le Chef de l’Etat veut désormais que tous les guinéens payent l’impôt.

« Aujourd’hui c’est un ensemble de réformes, c’est bien d’élargir l’assiette de l’impôt, mais faudrait-il que l’impôt rentre. L’impôt foncier est celui qui rentre le moins dans les caisses de l’Etat. Au début, lorsque j’ai voulu interdire qu’on paie les loyers en devise, mon petit frère Kassory m’a dit non Président, il n’y a pas assez de maisons en Guinée, il n’y a pas assez de bureaux, Il faut laisser d’abord les gens construire. Aujourd’hui on a des bureaux partout, on a des immeubles partout », a annoncé ce mercredi 23 janvier 2019 le Président Alpha Condé qui promet de mettre un terme à une pratique très courante en Guinée.

« On va appliquer la loi maintenant. En Guinée, tous les paiements se font en franc guinéen. On n’acceptera plus des paiements de loyer en dollars, ça c’est fini. Deuxièmement, nous avons des grands immeubles avec des appartements loués à 2 000, 3 000 jusqu’à 4000 dollars. Mais où sont les impôts ? Vous êtes mes amis, je vous préviens : désormais tout le monde paiera les impôts. Evidemment, on ne va pas faire la rétroactivité, mais je dis que tout le monde paiera désormais les impôts à partir du 1erjanvier. Nous sommes en train de nous organiser pour saisir effectivement les impôts dans leur réalité», a promis le chef de l’exécutif guinéen.

Le secteur informel ne sera pas en marge des reformes voulues par Alpha Condé. Il compte également réorganiser ce secteur.

« En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, il y a des gens du secteur informel qui font plus de chiffre d’affaires que les gens du secteur formel. Pourtant ils ne paient pas d’impôt (…), il ne faut pas oublier que nous avons adopté au niveau de l’Union Africaine la zone de libre-échange africaine. Alors, ou on s’industrialise pour vendre des produits chez les autres, ou nous devenons le marché des autres. Nous serons dans le premier groupe des gens qui s’industrialisent et qui vendent dans les autres pays. Pour cela, il faut saisir tous les impôts », a indiqué Alpha Condé.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com