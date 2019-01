Damaro :"comment le Pr Alpha Condé peut proposer une nouvelle constitution..."

CONAKRY-Comment le Président Alpha Condé peut-il proposer une nouvelle Constitution ? L’âge sera-t-il un frein pour l’actuel Chef de l’Etat ? Amadou Damaro Camara, chef de file de la majorité présidentielle s’est confié à notre rédaction. Le parlementaire a également répondu aux accusations d’Ousmane Gaoual Diallo qui affirme que des intellectuels africains basés à Dakar recrutés par Alpha Condé sont en train de rédiger une nouvelle Constitution.

AFRICAGUINEE.COM : Comment Alpha Condé peut-il proposer une nouvelle constitution?

AMADOU DAMARO CAMARA : La Constitution actuelle a verrouillé le problème de deux mandats. Donc, on ne peut pas réviser cette constitution et changer cet aspect. Mais une nouvelle constitution peut être proposée par l’Exécutif. Si elle est approuvée par la majorité simple seulement à l’Assemblée, il faut un référendum. Si elle est approuvée par la majorité qualifiée des 2/3 on n’a pas besoin de référendum. Alors si tel est le cas, nous ne serons plus dans la troisième république. Nous serons dans la 4ème république. Tout mandat à la suite de la promulgation ou de l’approbation d’une nouvelle Constitution est le premier mandat de cette République.

Le Président de la République que ce soit le Pr Alpha Condé ou un autre a la possibilité de proposer une nouvelle Constitution n’importe quand. L’exposé des motifs doit expliquer pourquoi une nouvelle Constitution. Est-ce qu’il y a des dispositions qui sont incomplètes ? Est-ce la Loi fondamentale est muette sur des choses essentielles ? Dans l’exposé des motifs, le Président de la République doit pouvoir expliquer d’abord à l’Assemblée pourquoi il propose une nouvelle Constitution. Et ensuite les défenseurs du « pour » pendant le référendum doivent expliquer pourquoi une nouvelle Constitution.

Si le président propose une nouvelle Constitution et que celle-ci est approuvée, sera-t-il candidat?

Ce n’est pas moi qui le détermine. Ça c’est sa volonté et celle de son parti.

Est-ce que son âge ne pourrait pas constituer un frein?

Vous savez, il y a l’âge et il y a les conditions physiques. Essebsi, l’actuel président tunisien a été élu président à l’âge de 88 ans, l’actuel premier ministre de la malaise a été appelé aux affaires à l’âge de 92 ans. Donc ça dépend. Et pour ce que je sais, le Président Alpha Condé est plus sain et plus solide que n’importe quel candidat potentiel actuellement aux présidentielles en Guinée.

Ah bon ?

Il est le seul à pouvoir marcher de l’aéroport à Sékhoutouréa à pied. Il n’y a pas de course, actuellement je n’en connais aucun qui puisse faire ça.

Ousmane Gaoual dit qu’Alpha Condé a préparé des intellectuels africains qui sont en train de rédiger une nouvelle Constitution guinéenne à Dakar. Qu’en est-il ?

Ousmane Gaoual est très fort en imagination. Quand j’ai lu ça, je l’ai dit qu’il doit être l’un des conseillers d’Alpha Condé. C’est par lui que j’ai appris que des intellectuels seraient regroupés au Sénégal pour faire une Constitution. Je n’en sais absolument rien. Je l’apprends de lui.

