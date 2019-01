Contrôle de la mairie de Matoto : la bataille n’est pas encore terminée…

CONAKRY- Entre Mamadouba Tos Camara et Kalémodou Yansayé, qui aura le dernier mot ? Plus d’un mois après le début de ce contentieux pour le contrôle de la mairie de Matoto, aucune solution n’a pour l’instant été trouvée. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays qui est appelée à se prononcer sur ce contentieux électoral.

Kalémodou Yansané, le candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a saisi la Cour suprême pour demander l’annulation de la décision du Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation relative à la reprise du vote à Matoto. La Cour suprême disposerait d’un délai de deux mois pour se prononcer. Mais les chances pour que cette institution judiciaire se penche sur le fond sont minimes estime une source proche du dossier.

« Tous les recours qui ont été introduits à la Cour suprême n’ont jamais été examinés dans le fond. L’institution est devenue plus politique que judiciaire », dénonce un opposant.

A suivre…

Africaguinee.com