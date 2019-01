Pita : inauguration d’un centre médical moderne construit par le député Diouldé Sow…

PITA- Un Centre médical moderne dénommé ‘’ESPACE SANTE ESPERANCE’’ à l’initiative du député uninominal de Pita, honorable Diouldé Sow, vient de voir le jour à Pita. Il a été inauguré ce dimanche 20 janvier 2019 dans la commune urbaine de Pita, au quartier Guemè. Cette structure de santé équipée de matériels médicaux de dernière génération prendra en charge plusieurs maladies.

Ce centre régional de référence pour les maladies non transmissibles telles que le diabète, l’hyper ou l’hypotension, est doté d’une imagerie médicale (radio et échographie), d’un laboratoire biomédicale, d’une dentisterie, de la médecine interne et la gynécologie.

Pour assurer son bon fonctionnement, le député Diouldé Sow a signé une convention avec l’Etat à travers le ministère de la santé pour faciliter les activités du centre.

Le centre dispose de 18 lits d’hospitalisation électriques, un laboratoire, des salles de soins, des bureaux pour médecins. L’accès à l’eau potable et à l’énergie solaire sont aussi une réalité à l’espace santé espérance.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs députés de l’opposition comme Fodé Oussou Fofana, Ben Youssouf Keita président de la commission santé à l’Assemblée Nationale, Hdja Djessira Traoré députée de Mamou et l’ensemble des maires et autorités locales de Pita. L’inauguration a été présidée par le directeur national de la lutte contre l’épidémiologie et des grandes endémies. Il était accompagné par des cadres de la santé de la préfecture de Pita. Parmi les invités de marque on notait également la présence du Khalife du Foutah El hadj Mamadou Bano Bah

Parlant du coût global du centre, le député uninominal de Pita a révélé que globalement près de 3 milliards de francs guinéens ont été investis pour la réalisation du Centre. Son inauguration réjouit à plus d’un titre ce parlementaire qui s’investit beaucoup pour le rayonnement de la préfecture de Pita à travers de nombreux projets.

« Aujourd’hui nous avons sur place un centre régional de référence pour le diabète et l’hypertension, c’est-à-dire les maladies chroniques non transmissibles. C’est ouvert pour toute la région de la Moyenne-Guinée. Tout ce qu’il y a pour la dentition, l’unité est aussi là, nous ferons des prothèses dentaires modernes qui sont faciles à utiliser sans odeur, nous faisons la radiologie également, il y a des échographies qu’on peut faire pour les hommes qui ont la prostate, les femmes en grossesse. Nous avons un électrocardiogramme moderne qui sort lui-même son protocole contrairement aux autres qui sortent des traits qu’il faut interpréter. Donc même si le médecin n’est pas spécialiste en cardiologie, il a le protocole sorti par la machine, on va avoir tout ce qui est biologie, les examens de sang, de selles et d’urine. La pharmacie aussi est là avec des produits de qualité pour sauver les populations des produits contrefaits. Nous avons signé un protocole d’accord avec le ministère de la santé qui va nous accompagner pour tout ce qui est assistance technique et du personnel. Nous avons beaucoup de perspectives à ce niveau-là », a expliqué député uninominal de Pita.

L’honorable Diouldé Sow précise que son initiative vise à aider les populations de la région qui, selon lui, sont obligées d’aller jusqu’à Conakry ou Dakar avec des coûts énormes de transport et de soins. « L’objectif est qu’elles se soignent sur place à moindre coût », a-t-il dit.

Docteur Salifou Soumah, directeur préfectoral de la santé de Pita s’est réjoui en tant que première autorité sanitaire de la préfecture. Selon lui, « le centre médico-social que nous venons d’inaugurer est une structure importante pour nous. C’est privé mais vous savez dans notre système de santé, nous avons le public, le privé, la médecine traditionnelle, mais tout concourt à l’amélioration de l’état de santé de nos populations selon le choix du malade. La préfecture de Pita ne disposait pas de radiologie, l’ouverture de ce centre est un grand acquis parce que pour faire la radio il fallait partir à Labé, ce que Labé ne pouvait pas faire il fallait envoyer à Conakry ou ailleurs. Maintenant c’est possible sur place. Les équipements qui sont là c’est salutaire, si nous trouvons un personnel compétent à la hauteur du matériel, nous pourrons faire beaucoup de choses sur place, parce que le matériel est très performant », a indiqué Dr Soumah.

Au nom de la notabilité de Pita et des populations bénéficiaires, Elhadj Ramadane Bah, membre de la ligue islamique de Pita a salué l’initiative de l’honorable Diouldé Sow.

« Nous sommes très contents, la population est très satisfaite du fait que le geste du député n’est pas sectaire, c’est un acte au bénéfice de tout le monde sans distinction. On ne demandera de quel parti tu es, tout le monde sera soigné ici sans problème, c’est pour toute la population guinéenne. L’œuvre du député est salutaire, nous sommes contents de lui, il ne peut pas faire mieux que ça. Nous sommes à l’aise. Le député a fait sa part, il ne reste notre part qui est d’entretenir ce centre hospitalier. Les premiers soins d’abord c’est la propreté, il faut que le local soit bien propre, nous allons encourager le député à faire davantage de gestes de ce genre », a lancé ce notable de Pita.

A noter que le député de pita n’est pas à son premier geste de grande envergure vis-à-vis des populations de sa préfecture. Il apporte souvent son appui au secteur de l’environnement à travers le reboisement. Il accompagne également les artisans, il dote les écoles en manuels scolaires et accompagne les femmes qui évoluent dans les groupements ; Il facilite aussi la formation des jeunes. Récemment, il a doté les gardes communaux de Pita en uniforme, il a aussi facilité la construction d’un atelier de soudure pour appuyer les soudeurs qui étaient au chômage faute de matériels.

Alpha Ousmane Bah

De retour de pita

Pour Africaguinee.com

Tél. (00224) 664 93 45 45