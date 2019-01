Mamou en transe : affrontement entre des élèves et des forces de l’ordre… (plusieurs blessés)

MAMOU-Des heurts ont éclaté ce lundi 21 janvier 2019 dans la ville carrefour de Mamou. Ces affrontements ont opposé des élèves qui protestent contre la programmation des évaluations, aux forces de l’ordre. Quelques blessés légers et des dégâts matériels ont été enregistrés dans les échauffourées.

Tout a débuté ce matin au lycée Cabral avant que ces mouvements de colère ne se propagent dans les autres établissements scolaires de la ville.

« Vous vous imaginez, on n’a pas étudié plus d’une semaine. Et aujourd’hui on nous annonce la programmation des compositions alors que nous n’avons pas étudié. Nous ne pouvons pas l’accepter. Il n’y aura pas d’évaluation », hurle un élève visiblement en colère.

Les manifestants partis du lycée Cabral sont descendus au lycée Doukouré où ils ont perturbé les cours. Le mouvement s’est ensuite étendu vers les autres écoles du secondaire. Ces protestations ont paralysé la ville presque toute la matinée avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les élèves en jetant du gaz lacrymogène. Certains élèves ont été blessés dans les heurts tandis qu’une école privée a subi beaucoup de dégâts, a-t-on constaté.

A suivre…

Une dépêche de Habib Samaké

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou