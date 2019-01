Gaoual prévient Damaro : "Si Alpha présentait une nouvelle Constitution…"

CONAKRY-Alpha Condé a-t-il un projet de réécriture de la Constitution guinéenne à Dakar en vue de se maintenir au Pouvoir ? Alors qu’Amadou Damaro Camara suggère l’idée d’une nouvelle Constitution qui ouvrirait la voie à l’actuel Chef de l’Etat de briguer un autre mandat après 2020, Ousmane Gaoual Diallo prévient. Le député de l’opposition n’exclut pas cette hypothèse. Mais il avertit même si une nouvelle Constitution est adoptée, celle-ci ne s’appliquerait pas à Alpha Condé.

« C’est un ballon d’essai, mais nous ne sommes pas surpris. Le Chef de file de la majorité a évoqué depuis longtemps un projet de réécriture de la Constitution guinéenne avec des intellectuels africains qui sont basés à Dakar. Ils sont d’ailleurs à l’origine d’un livre qui fait l’éloge d’Alpha Condé et de ses supposées actions à la tête de la Guinée. Leur angle d’attaque, c’est de dire que notre Constitution n’est pas légitime parce qu’elle ne serait pas l’émanation d’un référendum. Mais il faut leur répondre tout de suite toutes les Constitutions du monde ne sont pas issues de référendum et c’est elles qui garantissent aussi la stabilité de l’Etat. A supposer que ce projet aille à son terme, il ne s’applique pas à Alpha Condé. Pour être Chef de l’Etat, il a fallu prêter serment c'est-à-dire jurer de respecter et de faire respecter le contenu d’un texte de Loi qui est la Constitution sur laquelle il tire sa légalité. Cette constitution s’applique à lui, elle ne s’applique pas à son successeur. La constitution sur laquelle, Alpha a prêté serment, il est indiqué clairement que le Chef de l’Etat a droit deux mandats, mais pas de plus. Il ne peut pas dire demain que la Loi sur laquelle il a gouverné, qui est soumise à lui, elle n’a plus aucune importance. Ce n’est pas possible », a averti Ousmane Gaoual Diallo, qui a été interrogé par Africaguinee.com.

Alpha Condé cache toujours ses intentions quant à son avenir après 2020, année à laquelle, il devrait céder son fauteuil à un nouveau président élu, selon l’actuelle Constitution. Ce silence fait nourrir des suspicions.

« Même si on adoptait une nouvelle Constitution demain, les dispositions de cette nouvelle Constitution ne s’imposeraient qu’au Chef de l’Etat qui aura prêté serment sur elle. Donc au nouveau chef de l’Etat, qui ne peut pas être Alpha Condé. Il faut comprendre ça très bien. Ils sont dans une fuite en avant, ils essaient de trouver les angles par lesquels ils vont mettre à la connaissance de l’opinion ce projet machiavélique qui est en train d’être muri dans les officines entretenues par le RPG arc-en-ciel. Mais nous ne sommes pas dupes. Il ne faut pas faire l’amalgame. Si Alpha présentait une nouvelle Constitution, celle-ci ne s’appliquerait pas à lui. Nous savions que ce projet était en gestation à partir du moment où il s’est rendu compte qu’il ne disposait pas de la majorité qualifiée pour faire adopter une modification des dispositions intangibles de l’actuelle constitution par l’Assemblée Nationale. Le peuple de Guinée doit être extrêmement vigilent. La Guinée doit connaitre l’alternance avec la fin du régime d’Alpha Condé (…) l’opposition, la société civile sera vent débout contre toute velléités d’Alpha Condé de se maintenir au Pouvoir », a tranché l’opposant.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Pour Africaguinee.com