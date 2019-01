Programme des funérailles de feu Hadja Bintou Diané « Maama »…

Les familles Keita, DIANE, Cherif, Fofana, Touré, Tounkara, Kaba et Alliés ont la profonde douleur d’annoncer le décès de leur épouse, fille, Mère, belle mère et Grand-mère, Hadja Bintou Diané, plus connue sous le nom de Maama, épouse de Feu El Hadj Sakoba Keita, Belle-mère de Son Excellence Dr IBrahima KASSORY Fofana, Premier Ministre Chef du Gouvernement. Décès survenu ce Samedi 19 janvier 2019 à 14h45 à Conakry des suites de maladie.

Qu’en soient informés :

Le doyen Minata Fodé Keita, Notable à Sanankörö Kouroussa ;

Hadja Saran Kaba Diané soeur de la défunte à Kankan ;

Le doyen de la famille Kaba de Bananköröda à Kankan ;

Le doyen de la famille cherifoula à Kankan ;

La levée du corps aura lieu à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne le mardi 22 janvier 2019 à 9h 30 , et l’enterrement est prévu le même jour après la prière de 14 h au cimetière de Cameroun.

Nous prions Dieu pour le repos de l’âme de Hadja Bintou Diané, dite Mama.



