Ibrahim Boubacar Keita : «  Des pas de géant ont été franchis en Guinée sous Alpha Condé… »

CONAKRY- Souvent critiqué par son opposition pour son « manque de résultat » après plus de 7 ans de gouvernance, Alpha Condé est pourtant applaudi par certains de ses pairs africains.

Le dirigeant malien Ibrahima Boubacar Keita a salué les performances réalisées en Guinée par le Président Alpha Condé.

« Des pas de géants ont été franchis dans ce pays. Je vous le dis très clairement, c’est un fait, un constat objectif. Et cela en raison de votre engagement. Dès votre naissance vous avez épousé la cause de ce peuple. Pas seulement le peuple guinéen, vous avez épousé toute la cause africaine. Si vous êtes aussi estimé dedans qu’au dehors, c’est en raison de cet engagement panafricain réel. En réalité votre engagement pour la cause de l’Homme, son mieux-être, le guinéen, son devenir et ce qu’il doit être demain dans le monde en tant qu’être de dignité, d’honneur et produit de valeur au long des siècles, cela est votre souci », a témoigné Ibrahim Boubacar Keita à l’endroit d’Alpha Condé.

Dans son envolé lyrique envers son aîné président, le chef de l’Etat malien a laissé entendre que dès l’investiture du dirigeant guinéen, il a compris qu’une ère nouvelle était ouverte pour la Guinée et pour toute l’Afrique.

« Vous nous avez indiqué le chemin de servir la patrie (…). Dès le jour de votre investiture nous avons compris qu’une ère nouvelle avait sonné, pas seulement pour la Guinée, mais aussi pour l’Afrique et pour le monde quelque part. C’était la première fois que nous avions un des nôtres aux affaires. Vous avez toujours su qu’en bon élève de ce que nous avons ensemble tâché de mettre en œuvre, notre souci de l’amélioration des conditions de vie de nos peuples est constant. Bien que contrarié d’abord par ce que nous avons trouvé en arrivant aux affaires dans un des pays qui n’étaient pas tout à fait des Etats » a martelé IBK en marge d’une visite effectuée à Conakry.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112