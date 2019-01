Syndicats: l'héritage chaotique de Louis Mbemba Soumah

A plus de 80 ans, le syndicaliste Louis M'bemba Soumah n'a pas préparé sa succession à la tête de l'Union syndicale des travailleurs de guinée (USTG). Cette puissante centrale syndicale fondée par le défunt Ibrahima Fofana vascille aujourd'hui à cause des querelles internes, héritées de la gestion par Louis M'bemba Soumah.

Depuis plusieurs mois, Abdoulaye Sow et Abdoulaye Camara revendiquent chacun leur élection à la tête de l'USTG. Et chacun mobilise ses troupes pour montrer ses muscles. Du côté du syndicat libre des enseignants et chercheurs de guinée (SLECG), l'unité n'est pas au rendez-vous. Aboubacar Soumah peine à étouffer la contestation de son équipe par ...Kadiatou Bah qui revendique son élection à la tête de la centrale!

C'est dans ce climat de colère et de jalousie font rage dans les rangs des syndicats, que l'USTG est pilotée par Abdoulaye Sow menace ouvertement le gouvernement de Kassory Fofana. La raison? Le ministre du travail, Lansana Komara a eu l'audace d'inviter des syndicats...."fantômes" pour appliquer l'accord signé avec le syndicat libre des enseignants et chercheurs de guinée (SLECG) qui est affililée à l'USTG. Dans le viseur d'Abdoulaye Sow, deux organisations syndicales qui non signataires du protocole entre le gouvernement et le SLECG. Il s'agit du Syndicat national de l'éducation (SNE) , la Fédération Syndicale des professionnels de l'éducation (FSPE) et du….SLECG pilotée par Kadiatou Bah. Cette provocation du ministre Komara passe mal au sein de l'USTG qui menace désormais d'enclencher une nouvelle grève pour paralyser le secteur de l'éducation et...les banques!

Dans son bras de fer contre le gouvernement, l’USTG d’Abdoulaye Sow doit faire face également à une crise interne. Au port de Conakry, c’est l'équipe d'Abdoulaye Camara qui a évincé l'équipe d'Abdoulaye Sow pour élire le Bureau des Main d’œuvres portuaires, un syndicat affilié à l’USTG.

En négligeant de préparer sa succession, Louis M'bemba Soumah qui soutient les équipes d'Abdoulaye Sow et Aboubacar Soumah a mis l'USTG au bord de l'implosion.

Une aubaine pour le premier ministre Kassory Fofana qui cherche à maîtriser ces forces de résistances à son gouvernement.

Pour l’instant, le gouvernement de Kassory observe à distance ces querelles intestines entre les deux versions de ….USTG et le SLECG. Aucune réaction pour l’instant sur la menace de grève promise par l’USTG pilotée par Abdoulaye Sow.

A suivre…

Africaguinee.com