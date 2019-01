Évincé de son poste d'entraîneur à Manchester United, José Mourinho n'en démord pas, après avoir perdu un bras de fer à distance avec ses joueurs, et notamment Paul Pogba. Le tacticien portugais lui a même délivré un message caché hier sur BeinSport.

Licencié par Manchester United, José Mourinho a vu la fin de sa période chez les Red Devils être tourmentée par les scandales. Après un énorme bras de fer avec ses dirigeants, et même ses joueurs, l'entraîneur portugais délivre un message caché à Paul Pogba, hier sur le plateau de BeinSport.

« La phrase de sir Alex Ferguson que j’ai conservée était : "Le jour où un joueur devient plus important que le club, au revoir". La structure d’un club doit être là pour protéger un entraîneur et que les joueurs sentent que tout est en place, qu’ils comprennent qu’ils ne vont pas arriver dans une situation où ils se sentent plus importants qu’ils ne l’étaient auparavant. »

Avant d'enchaîner : « Si vous parlez de Guardiola, d’Ancelotti, un groupe d’entraîneurs dont je fais clairement partie, qui ont gagné sur de longues, longues périodes, où sont les jeunes avec un réel impact en termes de résultats ? Où sont-ils ? »

Manchester United. José Mourinho envoie un message à Paul Pogba

