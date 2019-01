Perturbation du réseau ce mercredi 16 janvier : Orange Guinée donne les raisons… (communiqué)

Orange informe l’ensemble de ses clients qu’un incident est intervenu le 16 Janvier 2019 avec pour conséquence une perturbation du réseau 3G sur certains sites de Conakry.

Cette perturbation s’est traduite par l’impossibilité d’utiliser internet et effectuer des appels voix sur le réseau 3G ; les appels et internet fonctionnant sur le réseau 2G.

L’incident - dû à un problème de communication entre l’un des 8 équipements RNC du réseau Orange Guinée (plus précisément l’équipement contrôleur de la 3G) et les équipements Core Réseau- a démarré à 16H47 avec un retour à la normal à partir de 20H15 et enfin, un rétablissement complet des services à 21H00.

Sur l’ensemble du territoire, 178 sites techniques sur les 1515 d’Orange Guinée ont été impactés, soit 11, 7 % des sites. Ces sites concernent la zone de Cosa à Kaloum

Orange Guinee vous prie à nouveau de l’excuser pour les désagréments causés et sait compter sur la compréhension de l’ensemble de ses clients.

La Direction Générale