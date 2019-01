Guinée : Pourquoi Alpha ne lâche pas ses « fidèles » ?

CONAKRY-Même s’ils sont soupçonnés d’incompétence ou de corruption, Alpha Condé a du mal à se défaire de ses fidèles. Les récentes nominations du Chef de l’Etat au Port Autonome de Conakry, à la SOGEAC et à la Présidence en sont une parfaite illustration.

Limogées il y a deux mois en pleine tempête occasionnée par le scandale « Albayrak » Mama Aissata Aribot et Hawa Keita ont fait un come-back spectaculaire. Ces deux dames ont pourtant étalé des carences et un amateurisme notoire au grand-jour. Mais cela n’a pas empêché le Président Condé de leur renouveler sa confiance en les bombardant respectivement Directrice Générale du Port et Président du Conseil d’Administration de la SOGEAC. Leur retour aux affaires fait des grincements de dents.

Mais le cas de Oulaba Kabassan Keita ex DG de la SOOGEAC est encore pire voire surprenant. Alors que de forts soupçons de corruption pèsent sur ce monsieur qui trônait à la tête de la SOGAC (société de gestion de l’aéroport de Conakry), Alpha Condé n’a pas trouvé mieux que de le nommer conseiller chargé de mission à la Présidence. Comme dirait l’autre, cette nomination ressemble à un "prix accordé à l’impunité". Même si aucune condamnation n’a été prononcée contre le sieur Keita sur qui pèsent des soupçons de détournement de plus de 4 milliards à la SOGEAC, le chef de l’Etat aurait dû encourager l’action de la Justice, surtout lorsqu’on sait que son le premier ministre a inscrit la lutte contre les crimes économiques comme priorité. Mais ces actes d’Alpha Condé ne surprennent guère. La plupart des ses ministres débarqués du Gouvernement se sont retrouvés conseillers à la présidence, considérée aujourd’hui comme un « garage ».

« Alpha Condé est un fin stratège politique. Réfractaire aux critiques, il veut surtout éviter de s’attirer les foudres de ces cadres qu’il limoge alors que pour la plupart d’entre eux c’est lui qui les a fabriqués. Il ne veut pas les voir grossir les rangs de l’opposition. Alpha sait qu’en les nommant conseillers à la présidence ou à d’autres fonctions, il monnaie leur silence », analyse un observateur.

Cette façon de voir les choses de la part du Chef de l’Etat fait des grincements de dents au niveau de la société civile. Déçu, Ibrahima Diallo, activiste de la société civile prévient qu’Alpha Condé n’a pas montré l’exemple depuis sa venue au Pouvoir en matière de lutte contre la corruption. Se rappelant de la récente condamnation par la justice Belge de l’actuelle ministre de l’agriculture Mariam Soguipah dans l’affaire Socfin, M. Diallo trouve décevante cette promotion de « l’impunité » et de la « médiocrité ».

« Le président Alpha Condé est le premier promoteur de la médiocrité depuis sa venue au Pouvoir. Comment comprendre qu’on puisse reconduire à de haute fonction ces deux dames qui ont foutu la honte au-delà même de nos frontières ? C’est décevant, c’est une honte pour notre pays. Outre ces deux dames ou Kabassan, il y a d’autres personnes soupçonnées de corruption qui travaillent avec le président de la République. Il y a eu ici une information qui faisait état d’une tentative de corruption de la part du premier ministre, il y a eu aussi le cas de la ministre de l’Agriculture Mariam Soguipah condamnée pour corruption en Belgique, mais il n’y a pas eu d’action. C’est dommage et écœurant. Le peuple doit comprendre cette situation pour pouvoir trier toutes les conséquences », interpelle Ibrahima Diallo.

L’opposant accuse Alpha Condé, mais dénonce également le système qui selon lui ne permettra pas au pays d’avancer. Alpha Condé est le champion de l’impunité. Il gère la Guinée comme un PDG (président directeur général). Il en fait ce qu’il veut. Sinon ces deux dames, personne ne les a obligé de nous offrir ce spectacle qui a montré non seulement qu’elles sont incompétentes mais aussi qu’elles sont légères. On peut ne pas avoir toute la compétence, mais avoir une personnalité. Leur retour signifie tout simplement que le tampon est revenu avec la signature. C’est la Guinée au rabais, nous avons touché le fond. C’est pathétique, les guinéens doivent se réveiller maintenant avant que tout ce qu’on a construit pendant 60 ans ne soit réduit au néant », avertit M. Milimouno.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00224) 655 311 112