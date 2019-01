Enseignement supérieur : L’Université Al-Aemar de Guinée signe un accord de partenariat avec un Institut Supérieur français

CONAKRY- L’Université Al-Aemar de Guinée a signé un accord de partenariat avec l’institut Supérieur de Commerce International du Dunkerque ISCID-CO ce mercredi 16 janvier 2019. Cet accord vise non seulement à lancer cette Institution d’enseignement supérieur dans le partenariat gagnant-gagnant avec d’autres Universités à travers le monde, mais aussi à introduire de nouveaux programmes d’enseignement au niveau de la Licence et du Master.

Le recteur de l’Université Al-Aemar de Guinée a expliqué l’objet de cette signature. Avant de se réjouir de cet accord, Dr Mouhamed Abdoulaye Bah a vanté les performances de l’Institut Supérieurde Commerce International de Dunkerque.

« Cet accord de partenariat a pour objet d’introduire de nouveaux programmes de Licence, de Master, de Certificats de diplômes universitaires. L’Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque est première en matière de formation des hauts cadres de l’Administration publique. C’est un un haut lieu de connaissance, un centre d’excellence dont le rayonnement est la réputation vont au-delà de la France. L’Université Al-Aemar de Guinée se réjouit donc de coopérer avec une prestigieuse Institution, clé de voute d’un système de formation ayant fini de faire ses preuves en formant à divers métiers des cadres dans des domaines variés tel que logistique et transport, management portuaire et aéroportuaire, la Communication publique et privée et le commerce internationale. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd’hui à l’Université Al-Aemar », a martelé le recteur de l’Université Al-Aemar de Guinée.

Cet accord de partenariat comporte plusieurs axes selon le Directeur Général de l’Institut Supérieur de Commerce International ISCID-CO. Il les a résumés en trois parties.

« Dans ce partenariat il y a plusieurs axes. Le premier c’est les échanges d’étudiants. Le deuxième élément d’axe de partenariat c’est la mise en place des filières de formation en tenant compte des besoins de la Guinée et de l’Université. Le troisième axe de partenariat concerne le renforcement des compétences. Les entreprises du territoire ont des besoins des compétences donc on va étudier comment on va renforcer ces axes-là », a détaillé Dr Abiassi Amen qui a signé cet accord au nom de cette Institution française.

Avant de remercier les responsables de l’Institut Supérieur de Commerce International ISCID-CO, le Directeur National de l’Enseignement Supérieur Privé de Guinée a quant à lui pris l’engagement au nom des autorités guinéennes de qualifier le système éducatif guinéen à tous les niveaux.

« Ce partenariat entre l’Université Al-Aemar de Guinée et l’Institut Supérieur deCommerce International de Dunkerque témoigne de l’excellence des relations de coopération entre la France et la Guinée. Convaincus de la volonté affichée par les autorités de ces Institutions, nous sommes rassurés de votre disponibilité afin de faire l’Université Al-Aemar une grande Université d’excellence non seulement en langue Arabe mais aussi en langue française. Pour y arriver, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’est attelé à qualifier le système éducatif guinéen notamment celui du supérieur. Les autorités à tous les niveaux se joignent à moi pour vous remercier de cet acte que vous venez de poser sur la terre bénite de Guinée », a conclu Dr Lansana Sylla.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023