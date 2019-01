Aboubaar Soumah et ses camarades se fâchent: Encore une grève en Guinée?

CONAKRY- La trêve n’aura duré que quelques jours ! Une semaine seulement après la signature d’un accord de sortie de crise avec le Gouvernement, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a annoncé une nouvelle grève à partir du lundi 21 janvier prochain, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, Aboubacar Soumah et ses camarades reprochent aux Ministres Yéro Baldé et Lansana Komara d’œuvrer pour la non application de l’accord signé le 10 janvier dernier.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur et celui de l’Enseignement technique sont soupçonnés de soutenir des syndicats parallèles pour « déstabiliser » le SLECG.

Aboubacar Soumah et ses camarades annoncent également que ce mouvement de grève va toucher plusieurs autres secteurs dont celui des banques et assurances, ainsi que le secteur de la téléphonie, tous affiliés à l’Union syndicale des travailleurs de Guinée.

A suivre…

Africaguinee.com