Hady Barry : « Si l’Ambassadeur Russe avait dit… »

CONAKRY- Que risque l’Ambassadeur de Russie après ses déclarations au sujet d’un maintien au pouvoir du Président Alpha Condé ? Le Gouvernement guinéen va-t-il demander des comptes au représentant de Vladmir Poutine à Conakry ? Hady Barry, le Secrétaire Général du Ministère guinéen des Affaires Etrangères a accepté de répondre à nos questions…

AFRICAGUINEE.COM : l’opposition demande au ministère des Affaires Etrangères de rappeler à l’ordre l’ambassadeur de Russie en poste à Conakry après sa sortie controversée sur la Constitution guinéenne. Cela est-il d’actualité au sein de votre département ?

HADY BARRY : L’ambassadeur a prononcé son discours devant le premier diplomate de la Guinée. Je n’ai pas à me substituer ou à dire quoique ce soit par rapport ça. Mais ce que je dirai à l’opposition : est-ce que si cet ambassadeur avait dit qu’il faut laisser les citoyens manifester dans la rue, c’est leur droit, est-ce que s’il disait que le régime en place violait les droits de l’opposition, est-ce qu’elle aurait eu la même réaction ? Est-ce que les opposants auraient condamné ces propos ? C’est une question que je pose. Il faut être cohérent. Si cet ambassadeur avait dit que le Gouvernement a tort de mettre des PA, il a tort d’arrêter des gens qui manifestent, est-ce qu’ils auraient demandé au ministère des affaires étrangères de rappeler à l’ordre ce diplomate ?

Est-ce que le diplomate guinéen en poste à Moscou a le droit de donner son avis par exemple sur les droits de l’Homme en Russie ?

En principe les diplomates ne peuvent pas s’ingérer dans les affaires intérieures des Etats. Mais comme on se glorifie souvent en Guinée en disant que nous sommes un pays particulier pourquoi quand il y a des problèmes entre nous guinéens, l’opposition file tout droit vers l’ambassade de France, vers l’ambassade des Etats-Unis, vers l’Union Européenne, vers la Russie pour se plaindre et dire : ‘’voilà ce que le Pouvoir est en train de nous faire, soyez nos arbitres, intervenez’’.C’est nous qui avons habitué aux gens de venir parler, régler nos problèmes à notre place. Dans ces conditions, la règle diplomatique ne s’applique plus. Pour que cette règle s’applique, il faut que tous les acteurs (mouvance-opposition) refusent que des diplomates étrangers parlent de la politique intérieure du pays. Mais si à la moindre occasion, les gens se réfèrent à eux, ces diplomates vont se dire que ce pays est particulier et qu’ils peuvent dire ce qu’ils veulent.

Pour revenir à votre question, je ne pense pas que l’opposition ou le pouvoir en Russie demande aux diplomates accrédités en Russie de les aider à régler leurs problèmes internes.

Il y a aussi une question de puissance et d’influence…

C’est une question de cohérence. Un pays est toujours puissant. Même si on est dans l’opposition et qu’on aspire être au pouvoir un jour, il faudrait poser des bases solides et claires. Mais si à chaque fois qu’il y a un problème interne, ils se réfèrent aux puissances étrangères, ils leur demandent d’intervenir, naturellement tu leur donne le pouvoir de dire ce qu’ils pensent.

A qui la faute finalement ?

Cette faute revient à la classe politique. Il faut une classe politique responsable jalouse de sa souveraineté, du respect des dispositions internes du pays et qui accepte de régler les conflits internes entre guinéens. Il ne faut pas chercher des témoins étrangers sinon, naturellement lorsque tu donnes la possibilité à quelqu’un de dire un mot, il en rajoute un autre. Tu lui donnes la possibilité de dire deux mots, il rajoute deux autres. C’est dans la nature humaine. Mais je crois que dans tout ça, il faut dédramatiser. Ce que l’ambassadeur a dit, c’est juste ce qu’il pense, mais ça ne veut pas dire que c’est ce qui ferait Loi. Au contraire, à la place de l’opposition j’aurai ri, je me serai moqué. En quoi est-ce que sa position peut influencer quoique ce soit dans l’histoire de la Guinée ? Il ne faut pas que la sortie d’un diplomate fasse remuer tout un pays.

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112