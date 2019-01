Labé : L’ONG ADMHEG vole au secours des structures de santé…

LABE-L’ONG ADMHEG (Association d’Entraide Médicale Helvétique Guinée) a fait un important don de matériels informatiques destinés aux services de santé ainsi qu’aux écoles professionnelles de santé. L’objectif vise à faciliter le travail aux bénéficiaires dans le cadre de la diffusion de l’information entre les différentes structures sanitaires de la région. Ce don est composé au total de 120 ordinateurs et leurs accessoires. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement du système sanitaire au niveau régional. La remise du matériel a eu lieu ce jeudi 10 janvier au siège de l’ONG à Ndiolou en présence de certaines autorités administratives, sanitaires, et de l’enseignement professionnel de Labé.

« Vue la précarité de nos structures sanitaires, l’on se rappelle de l’épidémie Ebola qui nous a ouvert les yeux par rapport à la diffusion de l’information. C’est ce qui nous poussé à faire une demande d’attribution d’ordinateurs pour renforcer le système informatique des structures sanitaires. En cas d’épidémie nous ne le souhaitons pas, nous diffuserons l’information en temps réel pour aller vite. Nous avons élaboré un projet avec ADS Guinée, un projet informatique pour les services de santé de la région, les écoles de la santé, les écoles professionnelles. Nous avons pu obtenir 120 ordinateurs, 100 ordinateurs des Nations-Unies et 20 ordinateurs d’une association appelée unité diam »,a expliqué la présidente de l’association d’entraide médicale helvétique Guinée ADMHEG, Docteure Assiatou Diallo.

Le directeur régional de la santé, Docteur Mamadou Houdy Bah a exprimé sa satisfaction en recevant ce don. Il a promis que son service en fera bon usage.

« Ces dons viennent à point nommé, ils rentrent dans le cadre de la politique sanitaire liée à la surveillance des épidémies. C’est l’unité informatique qui nous aide à gérer d’abord les données, les analyser ensuite les transmettre. L’ONG ADMHEG (association d’entraide médicale helvétique Guinée) a fait ce geste à l’endroit de la direction régionale de la santé et ses démembrements, ça ne peut que nous réjouir. De notre côté nous ferons en sorte que ce matériel soit utilisé dans le bon sens », a assuré Dr Houdy Bah.

Pour sa part, l’inspecteur régional de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a salué ce partenariat entre l’ONG et son département.

« Je voudrais très sincèrement remercier du fond du cœur l’association ADMHEG à travers sa présidente qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat responsable. Nous avons signé cette convention de partenariat avec l’ONG il y a juste 2 mois. Déjà les fruits de cette convention sont là. Elle vient nous appuyer avec une trentaine d’ordinateurs et d’imprimantes, c’est un geste qui nous va droit au cœur, nous souhaitons que ce genre de partenariat soit pérennisé. Parmi tous les bénéficiaires, l’enseignement technique s’est taillé la part du lion. C’est déjà un motif de satisfactio » s’est réjoui Souleymane Mara.

Djeinabou Barry membre de l’ONG donatrice a interpelé les bénéficiaires sur le bon usage des dons avant de rappeler les zones d’intervention de leur association.

« Par rapport aux dons, nous demandons aux bénéficiaires d’utiliser les machines dans le cadre pour lequel elles sont octroyées. Parce que s’il s’agissait de vendre ou donner à d’autres personnes on l’aurait fait avant aujourd’hui, depuis Genève jusqu’ici on a pensé aux services de Labé. ADMHEG comprend les soucis de la région à tous les niveaux surtout les structures de santé. Notre ONG évolue dans trois domaines : le renforcement des capacités et les jumelages, la promotion d’une meilleure santé et l’enfance. Avant de commencer les activités, nous avons pensé à faire des diagnostics, sur le terrain nous avons vu vraiment les hôpitaux, tout le monde est mal équipé, c’est pourquoi nous avons commencé par l’équipement ensuite nous reviendrons pour le renforcement des capacités avec les structures à la base, les dispensaires, les centres et les poste de santé », a-t-elle déclaré.

Le gouverneur de région Sadou Keita a remercié l’ONG donatrice et sa présidente pour l’acte de patriotisme. Il a aussi mis en garde les cadres des services bénéficiaires au cas où le matériel se retrouverait en dehors des lieux auxquels il est destiné.

