Sidya Touré répond à Cellou : « Nous ne changerons pas notre liste… »

CONAKRY- Alors que Cellou Dalein Diallo demande l’application de la loi autour de la désignation des représentants de l’opposition devant siéger à la CENI, Sidya Touré, leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR) pour sa part qualifie l’attitude de son ancien allié de ‘’surprise’’, a constaté Africaguinee.com.

Le Président de la République qui a signé le jeudi 10 janvier un décret mettant en place une CENI (commission électorale nationale indépendante) partielle composée de 10 membres dont sept issus de la mouvance présidentielle, deux de la société civile et un de l’administration, suscite encore le débat. Cet acte du chef de l’Etat, a réveillé les vieux démons de ‘’l’ego’’ au sein de la classe politique guinéenne réunie dans l’opposition qui peine à accorder les violons.

Pour le président de l’ufr, la posture de ses ‘’compères’’ de l’ufdg est une grande surprise pour son parti parce que, selon Sidya Touré, le débat concernant la réforme de la CENI s’est déjà tenu dans le cadre de l’Assemblée Nationale, des trois groupes parlementaires et du comité de suivi.

‘’Nous avons fait ramener le nombre de commissaires de 25 à 17, tout ceci dans le cadre d’une discussion à l’Assemblée qui a duré à peu près pendant trois mois. Pendant ces trois mois nous avons échangé et nous, nous sommes mis d’accord sur ce qui a été fait et de la manière par laquelle on doit les repartir. Nous avons indiqué au cours de nos rencontres que l’ufdg aurait eu quatre, l’ufr deux et que le PEDN ou l’upg un. Ce qu’on est en train de nous dire aujourd’hui est que nous, nous devons avoir un conseiller et que l’Ufdg cinq (…), mais est-ce qu’à l’Assemblée Nationale ; l’ufdg a cinq fois plus de député que nous. Donc il n’y a pas de débat possible de faire un calcul possible sur 1.2 ou 1.3 (…), ce qui a été entendu pendant trois mois, sinon le texte n’aurait jamais été voté’’, a expliqué l’ancien Haut représentant du président Alpha Condé.

Dans son bras de fer avec le parti de son ancien allié Cellou Dalein, Sidya Touré affiche une détermination sans précédent. « Nous n’allons pas bouger. Pourquoi on changerait notre liste ? » interroge-t-il.

Dans cet imbroglio, entre le parti de Cellou Dalein Diallo et celui de celui de Sidya Touré qui totalisent à eux deux 7 commissaires sur un total normalement de sept y compris celui du PEDN, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Bouréma Condé a une liste de huit prétendants alors que c’est sept commissaires qui reviennent à l’opposition plurielle dans la composition de la nouvelle CENI.

Affaire à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13