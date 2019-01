Promo fin d’année : Orange-guinée récompense les gagnants du 3ème tirage

COANKRY-La société de téléphonie mobile Orange-Guinée a procédé ce samedi 12 janvier 2019 au rond-point de Hamdallaye à la troisième remise de la méga promo de fin d’années, a constaté Africaguinee.com.

Lancée le 17 décembre dernier pour satisfaire ses abonnés pendant les fêtes de fin d’année, ette méga promo de ce géant de la téléphonie vise à récompenser au total 6000 clients d’Orange,jusqu’au 27 janvier. Chaque semaine, 1000 clients vont recevoir des cadeaux à travers toute la Guinée.

Au total, selon Adama Traoré, responsable des produits marketing d’Orange Guinée, 1000 abonnés sont tirés au sort chaque semaine. Sur ce nombre 48 abonnés reçoivent des lots composés d’un Iphone, un gagnant d’une télé smart Tv 55 pouces et un gagnant de cash de un million rechargé chaque mois pendant un an, un IPhone Xs, selon la responsable des produits marketing d’Orange Guinée.

« Vous avez 30 abonnés qui gagnent chacun des tablettes avec giga de connexion que nous positionnons chaque mois pendant un an. Et également 15 gagnants d’un téléphone rise32, les 952 autres sont des forfaits avec le téléphones notamment avec 5 gigats, 3 gigats, des forfaits maxi un et maxi deux et 500 gnf de crédits de communication », a-t-il déroulé.

Pour participer il suffit tout simplement de recharger au minimum 5 mille fg par semaine par carte de recharge, E-recharge ou Orange Money. Mais lorsque le rechargement est fait via Orange Money ça double les chances pour le client de participer dans la base du tirage.

« Aujourd’hui nous avons effectué la remise du troisième tirage avec à la clé le gagnant du téléviseur Samsung 55 pouces et une année d’abonnement avec Canal+. Nous avons aussi 30 tablettes Pixi4 avec un Giga de connexion qu’on va positionner chaque mois pendant un an pour le gagnant et un téléphone Rise 32 avec 500 Mo de connexion internet chaque mois pendant un an’’ a déroulé la responsable des produits marketing d’Orange Guinée.

Ibrahima Bah, l’heureux gagnant de la télévision plasma Samsung 55, la joie est à son comble. Pour ce jeune mordu de sport et de football en particulier, l’occasion lui a été offerte par Orange-Guinée pour suivre la coupe d’Afrique des Nations qui se joue cette année en grand format.

‘’ Ceci est un rêve pour tout amoureux du football de suivre un match avec une télévision de cette envergure. Avec Orange-Guinée, ce rêve de jeunesse est devenu une réalité palpable. La joie est immense pour moi. Je deviens de facto, l’ambassadeur itinérant de Orange pour dire à ceux qui hésitent de se munir uniquement de la SIM Orange-Guinée pour tout leur besoin et d’utiliser surtout les services comme Orange-Money qui est fiable et sûre’’ s’est réjoui le grand gagnant de cette journée.

Pour madame Baldé Adama, il y aura 6001 gagnants. Le 6001ème gagnant repartira avec un montant de 10 millions qu’Orange Guinée va lui offrir chaque mois pendant un an.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13