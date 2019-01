Le divorce le plus cher de l'histoire provoqué par une infidélité?

Jeff Bezos et son épouse MacKenzie ont annoncé leur intention de divorcer, après vingt-cinq ans de mariage. Sur Twitter, le patron d'Amazon a expliqué qu'ils ont décidé de se séparer "après une période de réflexion", laissant sous entendre que la décision a été prise de manière commune. Mais on apprend aujourd'hui que ce dernier entretient une relation secrète depuis plus de huit mois avec Lauren Sanchez, une présentatrice télé américaine de 49 ans.

Comme le rapporte le tabloïd The National Enquirer, Jeff Bezos et Lauren Sanchez ce sont rencontrés grâce au mari de cette dernière, l'agent de stars Patrick Whitesell, qui n'est autre que... le meilleur ami du patron d'Amazon.

The National Enquirer n'a pas hésité à publier des messages échangés par Jeff Bezos et Lauren Sanchez, ainsi qu'une photo prise lors de l'une de leurs escapades secrètes. D'après le magazine, les amants se retrouvaient fréquemment dans un bungalow privé du Beverly Hills Hotel situé à quelques kilomètres de leurs domiciles respectifs, mais aussi à bord du jet privé de Jeff Bezos.

Après enquête, le site américain TMZ a toutefois tenu à tempérer les révélation du National Enquirer. Jeff Bezos et Lauren Sanchez seraient tombés follement amoureux assez récemment, et auraient attendu de se séparer de leurs conjoints respectifs pour entamer une relation. Mackenzie et Patrick seraient donc "tous les deux au courant de cette relation depuis des mois".

À voir si ces révélations risquent ou non de compliquer les modalités du divorce qui s'annonce être le plus cher de l'histoire.

Belga