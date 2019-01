CAN-2019 en Egypte : Orange-Guinée vole au secours du Sily National...

COANKRY-La compagnie de téléphonie mobile Orange-Guinée, fidèle à son crédo d’entreprise citoyenne vient de récompenser le Syli National de Guinée après sa qualification à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le géant de la téléphonie mobile en Guinée a procédé ce jeudi 09 janvier2019, au siège de la Féguifoot, à la remise du chèque relatif à la prime de qualification du Syli National à la CAN Total Egypte 2019, a constaté Africaguinee.com.

Engagée auprès de la Fédération Guinéenne de Football depuis 2007 pour accompagner les équipes nationales séniores en Guinée, le partenariat n’a pas failli avec Orange-Guinée, selon Aboubacar Sadik Diop.

Pour le directeur général d’Orange, en sa qualité de sponsor officiel et partenaire privilégié du Syli National de Guinée, il était important pour Orange-Guinée par sa voix de venir exprimer leurs félicitations et leurs satisfactions après la qualification du syli national de Guinée.

‘’ Pour témoigner cette joie, nous allons procéder à la remise d’un chèque de 300millions au titre de la qualification de la CAN conformément à nos engagements. Avec ce chèque, nous entendons à la fois témoigner notre soutien indéfectible, nous Orange-Guinée mais aussi le soutien de l’ensemble des passionnés et des patriotes de Guinée. Au nom de Orange-Guinée et de l’ensemble de ses travailleurs, permettez-moi d’exprimer à tous les joueurs du Syli au coach, au staff et à tous les fans toutes nos vives félicitations et vous dire bravo pour cette qualification à la CAN 2029. Je prie pour que le Syli National nous ramène la Coupe à la Maison ‘’ a souhaité Aboubacar Sadik Diop, directeur général de Orange-Guinée.

Poursuivant son allocution, le Directeur Général de Orange-Guinée n’a pas manqué de souligner que Football de nos jours, au-delà d’être une simple passion est devenu un levier formidable d’intégration de dynamique collective et de cohésion sociale pour tous les pays

‘’ En tant que DG d’Orange-Guinée depuis Août 2018, j’ai l’immense plaisir de venir célébrer avec vous la qualification de la vaillante équipe du Syli National de Guinée à la CAN 2019. Le Football c’est bien plus qu’un sport diront certains, d’autres diront que c’est une passion. Cette passion capable de souder plus qu’une nation, tout un peuple pour des émotions si riches et si fortes que pendant quelques instants on peut même avoir le sentiment que le temps est suspendu. Aujourd’hui c’est cette même passion qui nous réunit et justifie ma présence avec celle de l’équipe d’Orange-Guinée. Notre vision a été juste et notre engagement derrière le Syli a été payant (…) que des matchs intenses, que de larmes de joie, des émotions avec une fierté de voir les joueurs donner le meilleur à chaque rencontre et nous apporter cette brillante qualification’’ a conclu le directeur général.

Selon le président de la Féguifoot, Antonio Souaré qui a reçu ce chèque, le football moderne de nos jours demande une grande visibilité. Pour le président de la Fédération guinéenne de football, cette visibilité ne peut être obtenue sans les sponsors comme Orange-Guinée.

‘’ Le football d’aujourd’hui a besoin d’assez de moyens pour aller à l’excellence. Pour cela donc, il faut des sponsors et du bon marketing et à partir de là, je crois que les équipes seront mieux préparées pour être dans des conditions optimales pour gagner des matchs et voir des qualifications. C’est ce qui a été fait grâce à Orange-Guinée qui accompagne le Syli de National et qui n’a pas manqué à son devoir. Ce jour, nous allons encore pas à pas, le premier palier a été franchi, le second sera aussi franchi, c’est-à-dire la prime de qualification et le troisième pas, sera la compétition. Une fois de plus il faut remercier les sponsors comme Orange-Guinée pour le travail qu’ils font, pour l’accompagnement qu’ils donnent au Syli’’ a salué Antonio Souaré, avant de réitérer son engament à continuer de travailler avec le géant de la téléphonie mobile en Guinée

‘’Bravo à la société Orange-Guinée. Pour notre part, nous ferons tout pour que notre collaboration continue et on fera tout pour que la visibilité soit respectée et que les conditions soient aussi respectées. Nous ne manquerons pas à notre devoir et grâce à vous aussi le football va s’améliorer tous les jours’’ a souhaité le président de la Féguifoot.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13