Alexander Bregadze jette le pavé dans la mare :"la Constitution n’est pas le Coran ni la Bible…"

CONAKRY-Alors que le débat autour d’un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé continue d’enflammer l’actualité politique en Guinée, le diplomate Russe en poste à Conakry vient de jeter un pavé dans la mare. Alexander Bregadze qui s’exprimait ce mercredi 9 janvier 2019 lors de la présentation des vœux de nouvel an des diplomates accrédités en Guinée au président Alpha Condé a averti que ce sont les Constitutions qui doivent s’adapter aux réalités de chaque pays.

Dans son discours, l’ambassadeur russe a tissé des couronnes au président Condé en laçant des piques à l’opposition. Extrait…

« Depuis que la Guinée est devenue Guinée d’Alpha Condé, elle est vraiment en marche. Monsieur le Président vous êtes un exemple phare pour la jeunesse guinéenne. Malheureusement le principe d’alternance qui domine beaucoup de Constitutions dans le monde, mais pas toute heureusement impose la mentalité de revanche. C’est notre tour, maintenant c’est nous qui devons diriger le pays. Mais pourquoi si en général tout va bien et la perspective est bonne ? C’est parce que tout simplement c’est notre tour et on va s’imposer même par la force, par la violence, par la provocation, par le mensonge. C’est ça la philosophie qui inspire certaines personnalités pour exécuter dans la lettre certains articles dans la Constitution. Mais les Constitutions ne sont pas ni dogme, ni Bible, ni Coran. Les Constitutions s’adaptent à la réalité. Ce ne sont pas les réalités qui s’adaptent aux Constitutions. Même chez les chrétiens il y a le nouveau testament et l’ancien testament.

Comme résultats : Les activités économiques et sociales du pays ont été longtemps bloquées surtout à Conakry par des mots d’ordre imposés aux populations par la menace et l’intimidation (…) vous avez raison quand vous dites que l’Etat garant de la sécurité des citoyens ne peut pas rester sans réponses. C’est pourquoi des PA ont été créés dans les zones de turbulence pour protéger les populations contre les fauteurs de troubles. Des mesures ont été prises pour dissocier les manifestants casseurs dont le seul but est de semer le désordre. Nous vous soutenons monsieur le président parce que c’est aussi notre sécurité. Nous soutenons votre appel au dialogue pour aplanir les contradictions politiques et sociales », a déclaré devant Alpha Condé le diplomate russe en poste à Conakry.

